Президент Зеленский назначил главой Набсовета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса, который на днях презентовал своё видение реформирования госконцерна.
Многое звучит логично, в соответствии с международными бизнес-моделями, и будет понятно иностранному инвестору, но придется делать поправку на украинские реалии. Это не первая попытка настроить эффективную работу оружейного "монстра", предыдущие пока успехом не увенчались.
Работы тут – поле непаханое. Десятилетиями наш ОПК был ориентирован на модернизацию советского вооружения и экспорт в страны третьего мира. Но времена кардинально изменились. И сегодня перед украинской оборонкой совершенно иные вызовы. Нам нужны новые образцы техники и оптимизация финансовой деятельности "Укроборонпрома", в привязке к конкретным параметрам и показателям, чтобы большинство средств от реализованной продукции шло на развитие предприятий. Нужен механизм, который уберет подставных посредников, кормящихся с оборонки, и получающие баснословные агентские выплаты.
Особое внимание необходимо уделить компании "Укрспецэкспорт" и другим спецэкпсортерам, через которых проходит экспорт/импорт продукции и услуг соответствующего назначения. Все контракты заключается через агентов-посредников, и, с одной стороны, это устоявшаяся практика в некоторых странах. Но с другой – возможности для теневых схем. Зачем нам семь спецэкспортёров? Кто и как оценивает их работу? Кто-то скажет, что каждый работает на своем рынке, но это только удобная отговорка. Необходимо переформатировать их деятельность и объединить экспортеров с вертикально интегрированными производственными кластерами или бизнес-подразделениями, как их называет Абромавичус.
Этот вопрос я подробно изучал еще в бытность работы в "Укроборонпроме", предлагая свое видение изменений внутри концерна. Ещё в 2012 году положил на стол генеральному директору концерна пилотный проект создания одного из кластеров "Вертолеты Украины". Предлагалось объединить три завода: "Авиакон", "Севастопольский авиационный завод", специализирующийся на ремонте вертолетов Камова, и "Луганский авиационный ремонтный завод", который осуществлял ремонт редукторов. Концентрация производства и научно-технического потенциала не только бы дала возможно оптимизировать затраты, проводить эффективную маркетинговую политику, стимулировать создание инноваций, но и сохранить производство, которое в итоге было утрачено в результате оккупации Крыма и Донбасса. Тогда дело застопорилось еще на аудите предприятий спецэкспортеров и ревизии контрактов, когда начали вылезать наружу мутные схемы. И в конечном итоге, я стал очень неудобен для тогдашнего министра обороны Саламатина, курировавшего данную отрасль. Но какую бы стратегию реформирования не выбрали сегодня, есть ряд направлений, без которых эта сложная задача с места не сдвинется.
Во-первых, понять, что мы можем. Необходимо провести инвентаризацию и детальный аудит. И финансовый, и производственный. Необходимо понимание реальных мощностей, потенциала заводов, возможности частных предприятий, которые могут стать звеньями производственных цепочек в оборонке.
Во-вторых, сконцентрироваться на приоритетах. Выделить ключевые отрасли, в которых украинский ОПК имеет наибольшие компетенции и конкурентные перспективы, сконцентрировать усилия в этих направлениях. Отбросить лишнее и непрофильное, хоть это и не будет легко. Определить стратегические экспортные рынки, сферы прогнозируемого интереса.
В-третьих, установить ключевые потребности украинской армии. И связать воедино все циклы: что мы способны производить самостоятельно, что необходимо импортировать, в развитие каких проектов вкладываем деньги, и каких инвесторов (финансовых или технологических) привлекаем для кооперации.
И тогда сложится цельная картинка из того, что мы продаем на экспорт, кому и по какой цене, какие, как и с кем создаем новинки ВВТ, но, главное, не в ущерб собственной армии! Чтобы не возникало ситуаций, когда покупают то, что нужно кому-то продать, а не то, в чем нуждаются вооруженные силы. Как это было не раз последние годы, когда согласовывали продукцию завода "Ленкузня", потребность в которой сомнительна, но не включали в гособоронзаказ продукцию неугодных частных предприятий, в которой реально была потребность.
Сложную проблему агентских выплат решать будет нелегко, но если убрать их полностью трудно, то привязать к конкретным параметрам контракта вполне реально. Цена, количество, условия оплаты и поставки - по этим параметрам я предлагал оценивать эффективность, а не выплачивать по 50% агентских от суммы, как это было, например, с продажей боеприпасов. Но эти предложения в "Укроборонпроме" надежно похоронили под сукном.
Но есть еще один важный нюанс. Реформы ради реформ – это то, с чем мы часто сталкивались последние годы. У нас существует, например, известная и признанная система электронных закупок ProZorro. Действительно, хорошая платформа. Но откуда тогда десятки скандалов, связанных с коррупцией при госзакупках? Ответ очевиден. Есть теория, а есть практика - так называемый "человеческий фактор", который способен обскакать любое, даже самое правильное и полезное нововведение.
Как раз этот самый фактор напрямую связан с коррупцией. Когда чиновник делает выбор в пользу "нужного" предприятия, которое показало цену на тысячу меньше, чем конкурент, но подписывает документы на поставку сомнительной по качеству продукции. И тут не помогают никакие замечательно выписанные законы и концепции!
Есть ли выход из этого замкнутого круга? Есть. Реформаторы должны осознать, что изменения в любой сфере начинаются с реформ правоохранительной системы. Неотвратимость наказания и реальное, а не декларативное равенство перед законом. Проще говоря, пока что в Украине любой реформе нужно сопровождение в виде "надсмотрщика". Но тут возникает следующий вопрос: а кто будет этим самым "надсмотрщиком" в случае с "Укроборонпромом"? Их должно быть несколько. Главным внутренним "аудитором" является наблюдательный совет. Ранее попытки сделать его действующим контролером (даже привлекая иностранцев) успехом не увенчались.
Второй, и главный, "аудитор" – это правоохранительные органы. Их предостаточно: СБУ, ГПУ, НАБУ, САП, ГБР. Но тут возникает вопрос об уровне доверия к этим структурам. Ведь при всем многообразии правоохранителей, об основных теневых схемах в оборонке мы, как правило, узнавали от журналистов! А громкие дела "тонули" на стадии расследования или в суде. Вспомните хоть одно из нашумевших с реальным приговором для громкой фамилии? В основном отдуваются "стрелочники".
Еще в 2015 году я написал, что реформы оборонно-промышленного комплекса будут встречать серьезное сопротивление, саботаж в лице чиновников, которые уютно чувствуют себя долгие годы, сидя на коррупционных схемах, откатах при закупках и т.д. А потому полумер в борьбе с коррупцией в этой отрасли быть не должно, иначе изменений не произойдет и всё опять заглохнет. Итак, реформа так реформа! Смотрим внимательно.
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