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Максим Глущенко
Максим Глущенко
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Сначала порядок - потом парады. Или наоборот?

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Быть или не быть параду с военной техникой на День Независимости? Этот вопрос вызвал бурю эмоций и расколол общество.

Аргументов у спорящих сторон много. Говорили и о патриотизме, и об уважение к армии, и про возможность сэкономить 300 млн. грн., и про несвоевременность таких мероприятий, и про многое другое.

Так совпало, что через пару дней после решения Зеленского, в Париже прошёл военный парад в честь Дня взятия Бастилии. И это добавило аргументов критикам главы державы. Ведь парижское мероприятие выглядело весьма презентабельно: 4300 военнослужащих, 196 машин, 237 лошадей(!), 69 самолетов и 39 вертолетов. Изюминкой стала демонстрация Flyboard Air – реактивной летающей платформы с пилотом. Устройство, поразившее публику и СМИ, поднимается на высоту 150 метров, и развивает скорость до 140 км. в час. Правда, такой чудо-аппарат пока вряд ли пригодится в реальном бою, так как пилот является отличной мишенью.

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Парад на Крещатике будет! Только какой?

Но если вы скажите, что подобными демонстрациями французы лишь пускают пыль в глаза, то будете неправы. Помимо такой "игрушки", как Flyboard Air, у французов немало вполне серьезных разработок в военной сфере. В известном международном рейтинге Global Firepower армия Франции занимает пятое место (Украина на 29-ом), а по данным ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI) – у нее третье место на мировом рынке вооружений.

Как раз накануне национального праздника французы закончили строительство первой из шести атомных подводных лодок нового поколения "Барракуда". С убмарина является самой бесшумной из существующих – ее акустический след равен шуму стаи креветок. Планируется, что "Барракуды" будут стоять на вооружении минимум до 2060 года. Так что Франция вполне может себе позволить проводить и помпезные парады с флайбордами и конницей.

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К чему я веду? Давайте вернемся к украинским реалиям. Насколько разумно в нашей ситуации проводить парад с участием военной техники? Дело тут не только в сэкономленных деньгах. Вот уже несколько месяцев подряд правоохранители сообщают нам о многочисленных уголовных делах из недр Минобороны и "Укроборонпрома". А прокуратура, НАБУ, ГБР, СБУ практически ежедневно рапортуют об обнаруженных "откатах" и выявленных теневых схемах в оборонке. И большая часть этих самых схем связана именно с закупками оружия и комплектующих. И знание того, что мимо тебя торжественно едут боевые машины, на которых поставлены контрабандные запчасти с семикратным завышением цены разве добавляет гордости?

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В прошлом году накануне парада я много писал о технике, которая пройдет по Крещатику. Ведь в проектах модернизации советских образцов сделано немало. Есть реальные успехи в развитии ракетной техники. И я наделся, что хотя бы в этом году войска увидят обещанные "Оплоты", "Дозоры", БТР-4Е. Но проекты их серийного производства со скандалами свернуты!

Яркий пример – история с танком "Оплот". Еще четыре года назад руководство "Укроборонпрома" заявляло, что в 2015 году их будет выпущено 40 единиц. В 2018 году тогдашний начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко, пообещал, что машины поступят в войска уже до конца года. Не поступили, не в конце прошлого, не в нынешнем. По вполне прозаической причине: "внезапно" выяснилось, что для танка нужны… российские комплектующие! Как думаете, если несколько таких машин пройдут во время парада в качестве образцов это изменит ситуацию?

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А как же моральный дух военных, спросите вы. Я уверен, что парадная показуха, никак не поднимет настроение бойцов, прекрасно знающих реальное положение вещей. А уважение в обществе они заслужили. Заслужили без пафоса, воюя на той технике и с тем оружием, которое было.

Так может вместо традиционного "красивого показа" военной техники просто сделаем паузу и наконец-то наведем в оборонке элементарный порядок? Разрыв между любым парадом и армейской реальностью всегда был и будет. Но демонстрация потемкинских деревень тоже никому не нужна – ни военным, ни обществу.

А парад с участием техники обязательно будет. Но будет тогда, когда демонстрируемая картинка станет более-менее соответствовать реальному положению дел. Согласитесь, выгонять на центральную улицу столицы боевую машину, которая красиво покрашена, но которой нет в армии, это определенного рода цинизм. Нужно показывать новую технику, которая уже пошла в серию, а не существует в одном-двух экземплярах. И тогда после торжественного марша по Киеву ее можно будет отправить непосредственно в войска.

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Автор
Максим Глущенко Максим Глущенко
Тема
Парад на День Незалежності
Місце
Україна
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Порядок во время войны с рф?! Автор, где имение, а где наводнение?
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