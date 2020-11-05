Макрон виступив за швидкі переговори "нормандської четвірки"

Президент Франції Еммануель Макрон виступив за якнайшвидше проведення переговорів лідерів країн "нормандської четвірки".

Про це він заявив під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським 5 листопада, повідомляється на сайті глави держави.

"Еммануель Макрон підтримав українського колегу в тому, щоб переговори лідерів країн" нормандського формату "відбулися якомога швидше. Він також високо оцінив мирні ініціативи Володимира Зеленського та зусилля, які докладає Україна для розмінування на Донбасі і розведення військ. Глава французької держави запевнив, що Україна може розраховувати на його рішучість у тому, щоб сприяти закінченню війни", – йдеться в повідомленні.

Зі свого боку Зеленський висловив Макрону і французам співчуття у зв'язку з недавніми терактами в країні

Сторони обговорили також ситуацію з пандемією коронавірусу. Президент України заявив про готовність надати підтримку у виробництві захисних масок, халатів і дезінфекторів.

Зеленський поінформував про режим припинення вогню на Донбасі, при цьому він звернув увагу, що є випадки провокації з боку незаконних збройних формувань.

Також він зазначив, що багато домовленостіей з паризького саміту лідерів "нормандської четвірки" досі не виконуються. Зокрема, йдеться про доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста і ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Крім того, президенти обговорили з ітуацію навколо рішень Конституційного суду. Макрон заявив про важливість проведення реформ в Україні, зокрема, в банківському секторі. Він зазначив, що деякі з них вимагають мудрості і рішучості.

Зеленський запевнив, що Україна зробить все для збереження антикорупційної архітектури і низки реформ, в тому числі земельної, банківського сектора і Фонду гарантування вкладів.

На завершення глави держав обговорили поліпшення торгово-економічного та інвестиційного співробітництва. Макрон заявив, що відвідає Київ, як тільки це стане можливим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на новій зустріч "нормандської четвірки" Україна має намір надати свій план дій по врегулюванню ситуації на Донбасі.