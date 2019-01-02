Макрон у розмові з Путіним наполягав на звільненні українських моряків

У телефонній розмові президент Франції Еммануель Макрон закликав свого російського колегу звільнити українських військових моряків та захопленні під час інциденту в районі Керченської протоки судна.Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента РФ Володимира Путіна звільнити українських моряків, захоплених у листопаді минулого року під час інциденту в Керченській протоці.

Під час телефонної розмови в середу, 2 січня, Макрон звернувся до свого російського колеги з вимогою якнайшвидше звільнити як утримуваних у РФ українських моряків, так і захоплені українські військові судна, повідомляє прес-служба Єлисейського палацу.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року Макрон та канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) оприлюднили спіольну заяву з вимогою до Москви звільнити українських військовослужбовців, захоплених росіянами в Керченській протоці.

Крім того, хазяїн Єлисейського палацу привітав досягнуту 27 грудня 2018 року домовленість про так зване "новорічне перемир'я" на Донбасі, і закликав до повного та тривалого дотримання режиму припинення вогню.

Париж радить зберегти курдські сили

Ще однією темою розмови двох глав держав стало сирійське питання. Макрон зокрема закликав свого російського колегу зберегти курдські "Загони народної самооборони" (YPG) з огляду на їхню важливість у боротьбі проти бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Французький президент наголосив, що необхідно уникати будь-якої дестабілізації, котра була б вигідна ІД, та забезпечити збереження союзних коаліційних сил у боротьбі проти ісламістів. Крім того, Макрон висловив переконання в необхідності поважати права місцевого населення, котре населяє окремі регіони Сирії.

Нагадаємо, в грудні минулого року турецький уряд оголосив про плани проведення наступальної операції на місто Манбідж, підконтрольне сирійським курдам. Невдовзі президент США несподівано заявив про рішення вивести американські війська з Сирії, де вони підтримували YPG в боротьбі проти ІД. Анкара вважає YPG відгалуженням забороненої в Туреччини Робітничої партії Курдистану (РПК). Після заяви Трампа Туреччина відклала початок операції.

З метою захисту від турецьких військ сирійські курди попрохали уряд президента Сирії Башара Асада надіслати в район Манбіджа свої підрозділи, що Дамаск і зробив.