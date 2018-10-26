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/Політика

Макрон: Євросоюз - це не супермаркет

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Французький президент Еммануель Макрон закликав країни "Вишеградської четвірки" бути солідарними із Європейським Союзом у питанні біженців, а не лише користуватись перевагами блоку.Президент Франції Еммануель Макрон, перебуваючи із візитом у Словаччині та Чехії, застеріг країни "Вишеградської четвірки" щодо неприпустимості відмови від цінностей Європейського Союзу. "У нас є спільне право на єдність і солідарність. Ми не можемо користуватись європейським бюджетом, не проявляючи солідарність у міграції", - заявив він в інтерв'ю, опублікованому у п'ятницю, 26 жовтня, чотирма газетами у Чехії, Польщі, Словаччині та Угорщині.

Макрон підкреслив, що Євросоюз - "це не супермаркет" і "не вулиця з одностороннім рухом ", а "взаємне зобов'язання". Він попередив, що спроби країн-членів ЄС скоротити внески до загального бюджету можуть підірвати єдність блоку. "Якщо ми хочемо вбити Європу, ми повинні продовжувати так само", - зазначив він.

Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина входять до "Вишеградської четвірки". Вони виступають проти солідарного розподілу біженців в межах Європейського Союзу.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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