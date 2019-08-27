Майже всі у "Слуги народу": Разумков назвав прізвища голів комітетів Ради

Народні депутати 9-го скликання Верховної Ради визначилися з керівниками парламентських комітетів.

Про це заявив лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков за результатами засідання підготовчої групи, передає "РБК Україна".

При цьому 18 з 23 комітетів очолили представники пропрезидентської партії. Отже, посади в комітетах поділили таким чином:

Комітет з питань бюджету - Юрій Аристов ("Слуга народу")

Комітет з питань економічного розвитку - Дмитро Наталуха ("Слуга народу")

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики - Данило Гетманцев ("Слуга народу")

Комітет з питань енергетики та ЖКП - Андрій Герус ("Слуга народу")

Комітет з питань аграрної та земельної політики - Микола Сольський ("Слуга народу")

Комітет з питань антикорупційної політики - Анастасія Красносільська ("Слуга народу")

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики - Олександр Ткаченко ("Слуга народу")

Комітет з питань екологічної політики та природокористування - Олег Бондаренко ("Слуга народу")

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування - Михайло Радуцький ("Слуга народу")

Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва - Богдан Яременко ("Слуга народу")

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки - Олександр Завітневич ("Слуга народу")

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування - Андрій Клочко ("Слуга народу")

Комітет з питань освіти, науки та інновацій - Сергій Бабак ("Слуга народу")

Комітет з питань правової політики - Ірина Венедиктова ("Слуга народу")

Комітет з питань правоохоронної діяльності - Денис Монастирський ("Слуга народу")

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР - Сергій Кальченко ("Слуга народу")

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – Галина Третьякова ("Слуга народу")

Комітет з питань цифрової трансформації - Михайло Крячко ("Слуга народу")

Комітети, якими СН "поступилися" опонентам:

Комітет з питань свободи слова - Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)

Комітет з питань транспорту та інфраструктури - не призначено (перший заступник голови Юлія Клименко, "Голос")

Комітет з питань інтеграції України з ЄС - Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність")

Комітет з питань молоді та спорту - Андрій Кожем'якін ("Батьківщина")

Комітет з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин - Дмитро Лубинець (позафракційний)

Засідання підготовчої групи скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що "Слуга народу", ймовірно, складе коаліцію з двома партіями - "Голосом" і "Батьківщиною".

Також один з лідерів СН Давид Арахамія заявив, що претенденти на посади міністрів оновленого Кабміну визначено вже приблизно на 70%.

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