Майже половина українців не схвалює роботу Зеленського – опитування

65% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку.

47% громадян України не схвалюють діяльність президента Володимира Зеленського.

Як йдеться у результатах соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг", 42% схвалюють роботу Зеленського, ще 10% не визначилися з відповіддю.

Водночас дії Верховної Ради України не схвалюють 73% українців, схвалюють – 16%, не визначилися – 11%.

Діяльність Кабінету міністрів не влаштовує 59% опитаних, влаштовує – 17%, не відповіли – 24%.

Крім того, 65% українців вважають, що в загалом справи в Україні йдуть у неправильному напрямку. 23% – у правильному, 12% – не визначилися.

http://ratinggroup.ua

http://ratinggroup.ua

Опитування проведено групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту з 30 по 31 липня. Дослідження проводилося за випадковою вибіркою, яка містила 2472 громадян України. Статистична похибка не перевищує 2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними соціологічного дослідження Центру Разумкова, Зеленському не довіряють 49% українців, а довіру висловили 44,4% громадян.

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