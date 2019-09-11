"Майже дійшли до Росії": Портников забив на сполох через узурпацію влади Зеленським

Тотальне єдиновладдя в Україні через монобільшість "Слуги народу" у Верховній Раді, яка голосує за вказівкою президента Володимира Зеленського, загрожує перетворенням країни на копію Російської Федерації.

Щоб уникнути цього, слід брати приклад з парламенту Великої Британії, відзначив у відеоблозі для "Радіо Свобода" український журналіст, публіцист Віталій Портников (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він нагадав, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який бажає вивести свою країну з Європейського союзу до 31 жовтня, зіткнувся з серйозним опором власного парламенту. Адже парламентарі ухвалили законодавство, яке не дозволить Джонсону цього зробити і вимагає у нього, якщо не буде домовленості з ЄС, просити про нове відтермінування виходу країни зі складу ЄС.

За словами Портникова, для українських громадян все це може виглядати дуже дивно. Адже Борис Джонсон – лідер партії, що має більшість у палаті громад, людина, за обрання якої лідером Консервативної партії проголосували не тільки депутати парламенту, але і всі члени цього партійного утворення на спеціальному референдумі. Проте, парламентарі не згодні з його баченням майбутніх дій.

"Але демократія – це і означає зіткнення позицій. Це і означає, що кожен депутат є не солдатом прем'єр-міністра або будь-якого іншого керівника, а особистістю, яка може думати про наслідки своїх рішень і яка відповідає за наслідки рішень", – нагадує журналіст.

Саме тому, підкреслює він, Джонсон в день, коли почав працювати після літніх канікул парламент Великобританії, позбувся більшості в палаті громад. Адже один з депутатів сказав, що не згоден з його позицією і переходить до лав опозиційної Ліберально-демократичної партії, яка виступає за збереження Великобританії в ЄС.

Володимир Зеленський

"Демократичні інституції можуть працювати справно тільки тоді, коли є реальна противага діям будь-якого лідера. Навіть такого, який користується народною підтримкою. Якщо такої противаги немає, якщо всі інститути діють в єдиному пориві, тоді виходить КПРФ. Як колись говорив колишній міністр Російської Федерації Віктор Черномирдін про партійну систему влади в країні: "Що б ми не будували, виходить КПРС". Не хотілося б думати, що це правило Черномирдіна поширюється на весь пострадянський простір. Що пострадянська демократія, в тому числі і в Україні, може розвиватися тільки тоді, коли лідер, який користується народною підтримкою, диктує рішення парламенту або уряду", – побоюється Портников.

Він попередив, що слідування таким сценарієм буде означати велику сукупність помилок, громадську деградацію, деградацію урядових рішень. Більш того, це завжди буде призводити до карколомних соціальних, економічних та політичних криз.

"Країна, в якій лідер не має противаги, приречена на деградацію і падіння, а її громадяни – на бідність і нещастя. Це правила розвитку світової історії. І саме тому нам потрібно не правило Черномирдіна – нам потрібно правило Джонсона", – акцентував увагу Портников.

Він висловив упевненість в тому, що Україна гостро потребує парламенту, який буде здатний повідомляти власну волю суспільству, співпрацювати з урядом і президентом, але депутати якого матимуть власну позицію, а не просто натискатимуть на кнопки після зустрічі з керівниками держави.

"Поки Верховна Рада не стане таким парламентом, ми можемо чітко говорити, що до такої парламентської демократії, як у Великобританії, нам ще дуже довго жити. А ось до такої, як в Російській Федерації, ми вже майже дійшли", – резюмував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников порівняв прихід до влади Володимира Зеленського, який не має ніякого політичного досвіду, з відродженням більшовизму.

Також журналіст зазначив, що, незважаючи на формування парламентської монобільшості Зеленським, як і після його обрання президентом, громадяни України практично нічого не знатимуть про нове керівництво.

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