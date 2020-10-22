Майже чверть українців вважають опитування Зеленського незаконним – "Рейтинг"

63% українців вважають законною ідею президента України Володимира Зеленського провести всенародне опитування в день місцевих виборів, а 23% – протилежної думки.

Як свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", тільки прихильники "Європейської Солідарності" у своїй більшості вважають опитування президента незаконним. Виборці інших партій у відносній більшості вважають його законним.

43% опитаних позитивно ставляться до ідеї Зеленського провести опитування в день виборів, 30% – нейтрально і 25% – негативно.

Відносно гірше ставляться до цієї ідеї жителі Києва та Галичини, старші опитані, виборці "ЄС". Позитивно цю ініціативу сприймають молоді опитані й прихильники партії "Слуга народу".

Водночас 70% респондентів знають, що президент Зеленський оголосив проведення всенародного опитування (35% заявили, що добре знають про це, 35% – щось чули). 29% нічого про це не знають.

Відносно високий рівень обізнаності про президентську ініціативу фіксується серед жителів обласних центрів і Києва, старшого населення, виборців партій "Сила і честь", "Європейська Солідарність", партії Шарія та ВО "Свобода".

Соцопитування проведено групою "Рейтинг" 20-21 жовтня серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибіркова сукупність: 4000 респондентів на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності не більш ніж 1,5%.

П'ять запитань від Зеленського

Як повідомив OBOZREVATEL, Зеленський вирішив запитати українців про скорочення кількості нардепів, канабіс і Будапештський меморандум. Два інших питання стосувалися створення вільної економічної зони на Донбасі і покарання за корупцію.

Він також допустив, що всенародні опитування громадської думки стануть щомісячними або навіть щотижневими.