Майкл МакКей закликав знайти покарання для адміністрації Зеленського за переслідування Порошенка

Політичні переслідування проти п’ятого президента Петра Порошенка та вибіркове правосуддя з боку адміністрації Зеленського створюють кризу для друзів України. Про це пише у Твіттері відомий канадський журналіст і блогер Майкл МакКей. Він наголошує, що міжнародним партнерам доведеться запроваджувати санкції проти Офісу Зеленського, при цьому підтримуючи боротьбу України проти російської агресії.

"Якщо президент Зеленський заарештує колишнього президента Порошенка, друзі України потраплять у кризу. Нам доведеться знайти спосіб покарання адміністрації Зеленського за вибіркове переслідування, підтримуючи українців у їх постійній боротьбі проти російської агресії", - пише МакКей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про смерть батька п’ятого президента України Петра Порошенка. 15 червня у Олексія Порошенка стався інсульт після появи інформації щодо чергової кримінальної справи проти його сина. 16 червня чоловік помер.

Щодо неприпустимості політичного переслідування Зеленським свого попередника вже висловилися знані світові діячі. Зокрема, з офіційною заявою з цього приводу виступили організатори найвідомішого безпекового форуму у Галіфаксі.