"Майдани завершувалися по-різному": Портников зробив жорстке попередження Зеленському

Протести проти капітуляції, які сколихнули Україну, є свідченням того, що суспільство стало зрілим і відповідальним за своє майбутнє. Тому владі не можна нехтувати цим, а тим паче – уроками попередніх Майданів.

Таку думку в статті для "Еспресо" озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він зазначив, що активність українців говорить про те, що вони стають все більш схожими на західних борців за демократію.

"Демократичні процедури працюють лише тоді, коли у суспільства є дієві важелі для контролю над владою. Ми, як правило, боїмося таких важелів через їх можливі наслідки. У кожній масовій акції нам ввижається Майдан. Прихильники влади стверджують, що акції протесту послаблюють її позиції. Противники нерідко сприймають свій протест як перший крок до зміни влади. І ми не питаємо себе, як виживають західні країни з їх нескінченними страйками і демонстраціями", – підкреслив журналіст.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський вирушив на "нормандські переговори" в Париж – столицю країни Євросоюзу, в якій вже п'ятий день триває загальний страйк громадян проти політики президента Еммануеля Макрона. Так, вранці 9 грудня в центрі Франції утворилися затори протяжністю 620 км, і протести будуть тільки посилюватися. Однак для Франції це – звичайна подія.

Портников пояснив, що багато французьких громадян, які не беруть участі в страйку, співчувають своїм співвітчизникам, а сам Макрон проводить зустрічі з представниками страйкарів. І ці зустрічі можуть внести реальні корективи в проєкт пенсійної реформи, яку 11 грудня представить в парламенті прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп.

Протести на Майдані

"Головна відмінність цивілізованої демократії від пострадянського авторитаризму – це здатність влади до діалогу із суспільством. Західним демократіям це теж давалося дуже нелегко. Але, тим не менш, вдалося перейти від революцій до страйків і демонстрацій, від конфронтації до поваги. Акції протесту, які проходять в нашій країні напередодні вкрай ризикованої для самого виживання української держави зустрічі в Парижі – черговий доказ зрілості й відповідальності українського суспільства. І представникам нової влади ще належить довести, що вона здатна до плідної участі в діалозі з тими, хто її попереджає і з нею не згоден", – пише Портников.

"Майдани завершувалися по-різному. У 2004 році владі довелося погодитися на реальний діалог з учасниками протесту, завдяки чому і було досягнуто компромісу. У 2014 році режим Януковича втомився від імітації діалогу і зважився на застосування сили. Саме це і повинно стати головним уроком для будь-якого українського президента і будь-якого українського силовика. З учасниками протестів розмовляють. Їх не розганяють і їх не вбивають", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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