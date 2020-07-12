Мой друг.

Сдаёт свой небольшой дом в Конча-Заспе за $5’000 в месяц.

А такой дом куда заселился Зеленский, я думаю в аренду легко бы взяли за $10’000 в месяц.

От сдачи в аренду одного этого элитного дома можно было бы например сделать 4 детские трансплантации почки в год.

От сдачи в аренду этого дома, можно было бы полностью содержать в достатке один небольшой дом престарелых.

От сдачи в аренду одного этого дома, можно было бы обеспечить ежемесячное содержание нескольких детские интернатов.

Такая мелочь.

Ты глубоко обеспеченный человек, я бы даже сказал богатый.

Ты создал многомиллионную корпорацию шоу бизнеса.

Ты даже успел купить дом на Итальянской Ривьере.

Что же изменилось, когда ты стал президентом?

С-ка.

Ну зачем тебе въезжать в этот ведомственный дом?!

Ну откуда в вас это махровое жлобство.

Смотришь на них всех и такая боль.

Стал депутатом.

У него кубик и десяток квартир, но он с*ка оформляет матпомощь на проживание в Киеве.

Стал министром.

У него миллионное состояние, но он себе тройные премии каждый месяц выписывает.

Стал президентом.

Тут же пошёл на шару лечиться в ведомственных больницах и жить на государственных дачах.

Скажи.

А если б ты не был сейчас президентом и продал бы старый дом. Чтоб ты делал?

На вокзале жил?

У друзей?

У тещи?

Ну ведь ты бы точно продавая старый дом нашёл бы что-то взамен. А если бы не успел купить, то вытащил бы из кармана свои личные деньги и взял бы временно в аренду.

Бл*дь.

Так что ж ты став президентом решил, что должен это сделать за счёт государства?!

Найди себе дом в аренду на коммерческом рынке.

А этот, открыто публично сдай в аренду.

Через Проззоро.

Через Благовест.

Через Коллиерс.

Через Ремакс.

Можешь в итоге сам же его в открытом конкурсе выиграть и арендовать за большие деньги.

Ты же бл*дь обещал.

Ты же бл*дь об этом сам говорил.

Ты же бл*дь уверял, что не станешь таким как предшественники.

Ну почему же вы с*ка все приходя во власть становитесь такими мелочными и ущербными.

Жлобьё