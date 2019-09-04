Махав руками і сміявся: Богдана засікли на пародії Порошенка в Раді

Глава Офісу президента Андрій Богдан дивно поводився під час виступу п'ятого президента України, голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з трибуни Верховної Ради.

Ннезрозумілу активність Богдана зафіксували на відео (щоб подивитися, проскролльте сторінку до кінця).

На записі видно, як Богдан неодноразово піднімав вгору руки і сміявся. Недалеко від нього сидів глава держави Володимир Зеленський, який посміхався і закривав обличчя руками.

Богдан пародіював Порошенка в Раді скріншот відео

Богдан пародіював Порошенка в Раді скриншот видео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський розкритикував Богдана за те, що День Незалежності України він відсвяткував на весіллі друга в Сен-Тропе.

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