Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 10:58
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Махав руками і сміявся: Богдана засікли на пародії Порошенка в Раді

878 Читати матеріал російською

Глава Офісу президента Андрій Богдан дивно поводився під час виступу п'ятого президента України, голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з трибуни Верховної Ради.

Ннезрозумілу активність Богдана зафіксували на відео (щоб подивитися, проскролльте сторінку до кінця).

На записі видно, як Богдан неодноразово піднімав вгору руки і сміявся. Недалеко від нього сидів глава держави Володимир Зеленський, який посміхався і закривав обличчя руками.

Богдан пародіював Порошенка в Раді

Богдан пародіював Порошенка в Раді

скріншот відео

Новини
"Не може вгамуватися": Зеленський розповів про вплив Богдана
Богдан пародіював Порошенка в Раді

Богдан пародіював Порошенка в Раді

скриншот видео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський розкритикував Богдана за те, що День Незалежності України він відсвяткував на весіллі друга в Сен-Тропе.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
1
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Ну и чего не посмеяться? Когда петя, сказал, - ну наконец он принял отмену не прикосновенности депутатов. Раньше барыга не мог принять.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel