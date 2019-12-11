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11 грудня • оновлено в 12:23
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"Махач!" У Раді жорстко побилися нардепи: відео

1.9т
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У Верховній Раді України сталася жорстка бійка між народним депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим і Ігорем Мірошниченком.

Момент жорсткої бійки опублікував на своїй сторінці у Facebook головний спеціаліст Кабінету міністрів України Андрій Якобчук (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Такого махача Верховна Рада давно не бачила!" – прокоментував він моторошні кадри.

Бійка у Верховній Раді

Бійка у Верховній Раді

Скріншот відео

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Як пише "РБК-Україна", бійка трапилася після засідання комітету парламенту з питань аграрної політики. Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук повідомила, що свободівці намагалися домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі.

"Тут присутні активісти і були присутні представники асоціацій фермерських господарств. Юлія Тимошенко запропонувала проголосувати за зняття з розгляду в цілому цього проекту. Сольський (Микола, голова аграрного комітету Ради. – Ред.) не пішов на таке голосування і запропонував перенести розгляд проєкту на 12 грудня. Це не сподобалося активістам і вони таким невербальним способом тиснули і намагалися довести думку Тимошенко до пана Сольского", – сказала Верещук.

"Активісти підійшли до керівника комітету і намагалися десь дотиснути свою позицію. Голова комітету ж не може застосовувати фізичну силу", – додала вона.

Новина оновлюється.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Андрій Богданець
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу ВО Свобода
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Красавцы, прям Европа, сразу чувствуется!
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Цеевропа
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