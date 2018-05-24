МАГАТЕ: Іран продовжує виконувати ядерну угоду, попри вихід з неї США

Попри вихід США із ядерної угоди з Іраном, країна не порушує її, підтверджують у МАГАТЕ. Обсяги низькозбагаченого урану, яким володіє Іран, не перевищують допустимого угодою максимуму.Іран виконує умови ядерної угоди, повідомило у четвер, 24 травня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своїй першій після виходу США із угоди доповіді.

МАГАТЕ повідомило, що запас низькозбагаченого урану в країні залишився в межах 300 кілограмів, що було передбачено угодою. Також звіт показав, що реактор Ерак, який має можливості для виробництва плутонію для ядерної зброї, не добудовується, як було передбачено угодою.

У МАГАТЕ також повідомили, що іранська влада надала експертам організації доступ до усіх запитуваних об'єктів.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з укладеної 2015 року угоди щодо іранської ядерної програми. У відповідь на це в ЄС заявили про намір врятувати угоду. Єврокомісія оголосила також заходи для захисту європейських компаній, котрі займаються бізнесом у Ірані, від можливих американських санкцій.

Укладена влітку 2015 року ядерна угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

МАГАТЕ поки що постійно підтверджувало, що країна дотримується взятих на себе в рамках домовленостей зобов'язань.