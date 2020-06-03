"Маємо виконати": Криклій нагадав Раді про зобов'язання перед ЄС

Підписавши Угоду про асоціацію "Україна-ЄС", держава отримала низку зобов'язань, і вона має їх виконати. Євроінтеграційний напрямок – має бути одним із найголовніших у галузі інфраструктури. Про це заявив міністр інфраструктури, повідомляє "Європейська правда".

Україна має імплементувати 44 директиви та 13 регламентів ЄС у сфері транспорту й надання послуг поштового зв'язку. Також 13 директив і три регламенти у сфері морського та внутрішнього водного транспорту. За виконанням завдань слідкує запроваджена урядом онлайн-система " Пульс Угоди".

У 2017-2019 роках міністерство виконало в середньому 14% від запланованого на рік. Як повідомив Криклій, за три місяці 2020 року вийшли на результат 25%.

Законопроєкти про внутрішній водний і залізничний транспорт, зміни у сфері перевезення небезпечних вантажів, законопроєкти про поштовий зв’язок, про суспільно важливі послуги з перевезення пасажирів та мультимодальні перевезення, зміни з врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту та зміни у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів – пріоритетні для міністерства. Наразі у Верховній Раді зареєстровано три законопроєкти з восьми.

Міністр наголосив, що законопроєкт про внутрішній водний транспорт включає імплементаційні норми п'ятьох основних європейських директив. Вони стосуються систем фрахтування та ціноутворення на національному та міжнародному внутрішньому водному транспорті, доступу до перевезення вантажів і взаємного визнання дипломів.

Законопроєкт "Про залізничний транспорт України"дозволить замінити неефективні правила функціонування залізниці на відкритий ринок залізничних перевезень з прозорими та рівними умовами для бізнесу і якісними послугами для пасажирів.

Законопроєкт про поштовий зв’язок створить рівні умови на ринку для всіх його учасників і максимально спростить ціноутворення та продуктовий ряд для споживачів. З ухваленням цього закону до роботи на пошті нарешті зможуть долучитися люди з інвалідністю.

Зміни з врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту сприятимуть зменшенню кількості ДТП за участі транспорту, що перевозить пасажирів чи вантажі.

Також, за словами Криклія, зараз йде робота над тим, щоб якомога швидше річки Дніпро, Південний Буг та українська частина Дунаю стали невід’ємним елементом європейської мережі внутрішніх водних шляхів. Ми прагнемо реалізації всіх проєктів, що передбачені Індикативним інвестиційним планом TEN-T. А це 4800 км доріг і залізниць, 6 сучасних портів і 11 логістичних центрів в Україні.