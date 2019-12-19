"Маємо право претендувати на членство": Порошенко підбив підсумки діалогу України з ЄС

Парламентський Комітет асоціації України з ЄС у підсумковій резолюції окреслив чіткі перспективи членства України в Європейському Союзі та однозначно визначив дії Росії як агресію проти суверенної незалежної України.

Про це розповів п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час брифінгу за підсумками участі у засіданні Парламентського Комітету асоціації України з ЄС у Страсбурзі.

За словами Порошенка, сьогодні в Страсбурзі відбуваються надзвичайно важливі для України і Європейського Союзу події.

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"Щойно завершилася сесія Парламентського Комітету асоціації між Верховної радою України і Європейським парламентом. Була одноголосно прийнята підсумкова резолюція, де були враховані майже всі позиції, які подавалися "Європейською солідарністю", – зазначив політик.

Він наголосив на декількох принципових положеннях цього підсумкового документу.

"Перш за все, про що ставила питання українська делегація, "Європейська солідарність", стосувалося яскравої перспективи членства для України в Європейському Союзі. Хочу наголосити, що у фінальній резолюції була буквально процитована стаття із Конституції України, де чітко зазначено, що стратегічною метою України є повноправне членство в ЄС та НАТО як кінцева перспектива", – розповів він.

Порошенко зазначив, що також чітко наголошено право України претендувати на членство і відповідно зобов’язання Європейського Союзу прийняти Україну після виконання всіх необхідних вимог і критеріїв.

"Друга позиція, як на мою думку є принциповою, ми зацікавлені у збільшені інтенсивності співпраці і підвищені України у порядку денному Європейського Союзу", – пояснив він.

Політик повідомив, що підсумками консультацій було прийнято рішення про запрошення і візит віце-президента Єврокомісії, високого представника із зовнішньої політики ЄС, який вже на початку наступного року відвідає не лише Київ, а й Донбас.

"Третє – це чітке формулювання, що у нас ніякий не конфлікт на сході України. Це є російська агресія проти суверенної незалежної України", – підкреслив Порошенко.

"Це вже стало нормою документів Європейського Союзу, світових документів, які засвідчують порушення Росією міжнародного права під час незаконної анексії Криму і під час агресії проти нашої держави", – наголосив він.

Пресслужба "ЄС"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошеко під час участі у засіданні Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом у Стразбурзі зустрівся з головою Венеційської Комісії Джанні Букіккіо.

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