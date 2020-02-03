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3 лютого • оновлено в 19:15
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"Має вибачитися!" У Порошенка звернулися до Зеленського через депутатів-непрофесіоналів

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Народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що президент Володимир Зеленський відповідальний за тих непрофесійних депутатів, яких він привів у парламент.

Про це вона сказала в ефірі 5 каналу. Коментуючи висловлювання представника "Слуги народу" Брагара, що запропонував пенсіонерці продати собаку і заплатити за газ, вона зауважила, що теж чомусь отримала платіжку за газ за попередній рік. При цьому незрозуміло, яким чином у попередні періоди здійснювалась плата за транспортування газу.

"Я собі уявляю, у якому збуренні зараз громадяни, які почали отримувати ці платіжки, і також ретроспективно за транспортування газу за попередні періоди", – наголосила депутат.

"Має вибачитися!" У Порошенка звернулися до Зеленського через депутатів-непрофесіоналів

Климпуш-Цинцадзе розповіла, що це питання піднімалося кількома представниками різних фракцій під час засідання погоджувальної ради.

"Мені б менше хотілося обговорювати конкретного представника монобільшості, який вчергове демонструє свою недолугість. У мене більше питань до президента Зеленського. Він мав би вибачитися за те, кого він привів до парламенту, і яких непрофесійних людей він привів до парламенту", – підкреслила голова комітету.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • народний депутат партії "Слуга народу" Брагар у телеефірі порадив пенсіонерці, яка телефонувала в студію, продати собаку, якщо він елітної породи, для сплати комунальних платежів.

  • Українці висміяли заяву народного депутата і створили масу фотожаб і мемів щодо "собачого" скандалу в президентській партії.

  • В підсумку Брагарю довелося виправдовуватися, а його колегам по фракції "Слуга народу" – вибачатися за його витівки.

  • Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков жорстко відреагував на скандальні висловлювання Брагаря й попередив нардепів, що вони можуть дуже швидко опинитися ближче до народу, залишивши крісла парламенту.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Місце
Україна
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Якби ваш Півник "Барига" Шоколадний поводився порядно, то й зелене лайно не повилазило би.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
хто прочитав на заборі про набір до партії той і прийшов на оглядини, а ви самі розумієте хто читає тіе лайно на заборі.
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