Має бізнес у Росії: з'ясувалися скандальні факти про ще одну "слугу народу"

У 221 окрузі в Києві партія “Слуга народу” висунула 37-річну Анну Пуртову зі скандальною репутацією.

Спершу на сайті Центральної виборчої комісії було зазначено, що вона безробітна й мешкає у Дніпрі. А вже через декілька днів інформація була змінена. Анна стала мешканкою Києва і головою правління громадської організації "ДІДЖИТАЛ ОСВІТА".

ГО була заснована 25 червня 2019 року й зареєстрована у Подільському районі. Мабуть, тому перший ролик Анна записала на Воздвиженці. Після численних коментарів потенційних виборців, що цей район не входить у 221 округ, кандидатка від "Слуги народу" прибрала відео.

Анна Пуртова Ukranews

Як свідчать дані з відкритих державних реєстрів, Анна Анатоліївна Пуртова є засновницею декількох туристичних компаній із подібними назвами — “Енівей Плюс”, “Енівей Діджитал” тощо. Всі вони мали відправляти студентів за кордон за програмами обміну.

У результаті в Єдиному реєстрі судових рішень зареєстровано понад 50 справ від ошуканих студентів.

Крім того, з відкритих джерел відомо, що в Пуртової є бізнес у Росії. ТОО "Енівей" зареєстровано у Москві по вул. Тверська-Ямська, 1 я. За минулий рік компанія сплатила до бюджету РФ понад 2 млн рублів.

Журналісти запитували у Дмитра Разумкова, як партія "Слуга народу" тримає у своїх лавах людину з бізнесом у РФ. Керівник партії пообіцяв розібратися, але Пуртова залишається у списку кандидатів від 221 округу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат від "Слуги народу" оскандалився у Чернігові. Він відмовився проходити перевірку на поліграфі ("детекторі брехні").

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