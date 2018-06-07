Маас сподівається, що ФРН отримає місце у Радбезі ООН

Глава німецького МЗС Гайко Маас наголосив, що ФРН в якості непостійного члена Радбезу ООН готова брати на себе відповідальність при мирному розв'язанні криз.Перед виборами нових непостійних членів Ради Безпеки (РБ) ООН міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловив оптимізм щодо входження ФРН до нового складу Радбезу. У четвер, 7 червня, перед вильотом до Нью-Йорка, він зазначив, що під час переговорів упродовж останніх місяців "відчув багато підтримки" щодо наміру Німеччини добиватися членства у РБ ООН.

Маас зазначив, що "сподівається на хороший результат", цитує агентство AFP. Глава МЗС ФРН наголосив, що Німеччина готова в якості непостійного члена Радбезу "брати на себе відповідальність при мирному розв'язання криз". Німеччина прагне вшосте стати непостійним членом Радбезу - цього разу на період 2019-2020 років.

Голосування має відбутися в п'ятницю, 8 червня, коли загалом обиратимуть п'ять країн-членів. Після того як Ізраїль відкликав свою кандидатуру, обрання Німеччини до складу РБ ООН вважається гарантованим.

Разом з п'ятьма постійними членами Радбезу ООН (США, Росією, Великобританією, Францією та Китаєм) ще 10 країн-членів Ради змінюються кожні два роки.