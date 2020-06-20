Путин в очередной раз посрамил своих недругов, на этот раз тех, кто считал, что он не сможет написать обещанную статью о Второй мировой. А он написал. Пацан сказал – пацан сделал. Статья вышла 18.06.2020 в журнале The National Interest. В качестве автора указан Vladimir Putin и размещена фотография человека, похожего на президента РФ. Так что будем считать, что это, действительно, статья Путина.

Жанр этого произведения можно определить как нечто среднее между весьма популярным видом фантастики, в котором создается альтернативная историческая реальность, и фолк-хистори, то есть лжеисторией, претендующей на научность и при этом опровергающей признанные исторические факты. В первом случае Владимир Путин вступает в конкуренцию с писателями Робертом Асприном и Робертом Шекли, во втором – стремится затмить славу академика Фоменко.

В самом начале своего труда Путин пишет, что он "посчитал своим долгом выступить со статьёй о Второй мировой и Великой Отечественной войнах". Можно считать эту фразу паролем, открывающим смысл всего произведения. Путин убежден, что это две разные войны.

В той альтернативной истории Великой Отечественной войны, написанной Путиным, Советский Союз не был де-факто участником Второй мировой войны на стороне Третьего рейха, когда напал, по предварительному сговору с Германией на Польшу. В альтернативной истории Путина не было совместного парада в Бресте 22.09.1939, когда Вермахт и РККА своими братскими объятьями отметили совместное уничтожение Польши и сплясали на костях этого государства. Естественно, в альтернативной истории Путина не существует Катынского расстрела и массы других военных преступлений Советского Союза.

А вот как в альтернативной истории Путина выглядит оккупация стран Балтии: "Осенью 1939 года, решая свои военно-стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени". Конец цитаты.

В путинской фолк-хистори ничего не сказано про массированный ввод советских войск в страны Балтии в июне 1940 года, про то как литовский президент Антанас Сметона, который пытался организовать сопротивление советским оккупантам, был вынужден бежать из страны, а его коллеги, латвийский президент Карлос Улманис и глава Эстонии Константин Пятс, решившие договориться с советами, были репрессированы. Ни слова в путинской "истории" о "выборах" 14 июля, на которых литовцам, латышам и эстонцам было предложено голосовать только за одни просоветские блоки. Ну, и естественно, ни слова про массовые репрессии, которыми сопровождалась советизация стран Балтии, как и других оккупированных Советским Союзом европейских стран.

Очевидны параллели между сталинской оккупацией стран Балтии и путинской оккупацией Крыма и Донбасса. И в том и в другом случае все "в соответствии с нормами международного права". Ну, а то, что "согласие избранных властей" было достигнуто под дулами автоматов и путем замены этих властей на своих холуев, то во-первых, #настамнебыло, а во-вторых, "все так делают".

Перечисление всех мифов путинской лже-истории потребует несколько иного формата и может утомить читателя. Важнее зафиксировать цели очередного путинского вранья. Их несколько.

Первая – провести параллель между той войной и современными войнами, которые ведет путинский режим, в Украине и в Сирии. Попытаться как-то перенести ту славу очищения мира от фашизма, которую, несомненно, вместе с другими членами Антигитлеровской коалиции несли на себе советские войска, - на нынешние войска российского агрессора. Вторая цель – подвести "теоретическую" базу под свою давнюю и частично протухшую идею – собрать отдельно глав пятерки ядерных держав, устроив некое подобие "Ялты:2", на которой заняться переделом глобуса.

Никаких шансов на достижение этих целей у Путина нет. Единственный почти гарантированный результат путинского "исторического" творчества – включение в экзаменационные билеты по истории пары-тройки вопросов из данного произведения. Студентов, конечно, жалко. Но как способ усилить отвращение к режиму может сработать…

Напрашиваются невольные аналогии с брежневской трилогией: "Малая земля", "Возрождение", "Целина". Сравнение, прямо скажем, не в пользу Путина. Во-первых, размах. У Брежнева общий начальный тираж – 45 миллионов экземпляров. Тираж The National Interest – всего несколько тысяч, а на русском языке, как с гордостью сообщает "Российская газета" опус Путина разошелся тиражом 105 тысяч экземпляров. В общем, слезы, по сравнению с брежневскими десятками миллионов. Ну и "литературные негры" у Брежнева были явно круче. Трилогию за генсека писали Анатолий Аграновский, Аркадий Сахнин и Александр Мурзин – в то время ведущие мастера пропагандистского жанра. Неизвестный "исторический негр" Путина им явно в подметки не годится…

После выхода брежневской трилогии над генсеком смеялась вся страна. Поскольку Путин изначально опубликовал свое произведение на английском, над ним будет смеяться весь мир.