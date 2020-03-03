Люстрація скасовується? Арахамія розкрив долю звільнених чиновників

Конституційний суд України повинен поставити фінальну крапку в питанні законності люстрації, яку Європейський суд з прав людини визнав недійсною.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Якщо це неконституційно, значить, втратить силу закон про люстрацію. Але він попрацював п'ять років і свою основну функцію – відлучити від політичного управління представників старих еліт – виконав. Де-факто вони відлучені. Чи є ймовірність повернення частини старої еліти? Звісно, завжди є, але вона вже значно нижча, ніж кілька років тому", – пояснив він.

Давид Арахамія

Арахамія пояснив, що суть рішення ЄСПЛ у тому, що люстрація повинна бути індивідуальна, а не колективна, що не потребує скасування всього закону, а вимагає змін у ньому.

"Потрібно думати про механізм. Не можна люструвати за принципом обійманої посади. Дуже несправедливо, коли людина всього один місяць пробула на управлінській посаді, потрапила під люстрацію і на все життя втратила можливість працювати в державних органах. І таких прикладів багато", – додав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини про закон "Про очищення влади" 16 січня 2020 року.

Нагадаємо, що постанова Європейського суду з прав людини про те, що звільнення за законом "Про очищення влади" порушило права українських чиновників, остаточно набуло чинності.

Так, ЄСПЛ вирішив не розглядати у своїй Верхній палаті апеляційне оскарження українською стороною постанови від 17 жовтня 2019 року, який стверджує, що люстрація порушує Конвенцію про захист прав людини.

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