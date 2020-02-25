Люстрація порушує права! ЄСПЛ прийняв остаточне рішення за позовом проти України

Постанова Європейського суду з прав людини про те, що звільнення за законом "Про очищення влади" порушило права українських чиновників, остаточно набрала чинності.

Так, ЄСПЛ вирішив не розглядати у своїй Верхній палаті апеляційне оскарження українською стороною постанови від 17 жовтня 2019 року, що стверджує, що люстрація порушує Конвенцію про захист прав людини. Про це повідомляється на сайті суду.

"На своєму засіданні 24 лютого панель Великої палати з п'яти суддів вирішила передати [на апеляційний розгляд Верхньої палати] одну справу та відхилити запити щодо інших дев'яти", – повідомили в суді.

Колаж

Зокрема, апеляційне оскарження уряду України відхилено і щодо справи "Полях та інші проти України", яке стосувалося звільнення п'яти державних службовців. Рішення у цій справі набуло статусу остаточного.

Зазначимо, заявниками виступили:

колишній заступник начальника управління кадрів Генеральної прокуратури України В'ячеслав Полях;

ексспівробітник Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області Дмитро Басалаєв;

колишній заступник прокурора Чернігівської області Олександр Ясь;

ексначальник податкової інспекції в Яремче Івано-Франківської області Роман Якубовський;

ексзаступник начальника управління агропромислового розвитку Олександрівської районної державної адміністрації Донецької області Сергій Бондаренко.

Раніше суд зазначав, що закон про люстрацію не брав до уваги роль відсторонених осіб і той факт, чи були вони особисто пов'язані з будь-якою недемократичною діяльністю в період правління президента-втікача Віктора Януковича.

Як писав OBOZREVATEL, Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини про закон "Про очищення влади" 16 січня 2020 року.

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