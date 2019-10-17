"Люстрація незаконна!" В ЄСПЛ встали на захист чиновників Януковича

В Україні при звільненні державних службовців на підставі закону "Про очищення влади" (люстрації) були порушені їхні права.

Дане рішення прийняв у четвер, 17 жовтня ухвалив Європейський суд з прав людини.

"Спраа "Полях та інші проти України" (заяви № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 та 47749/18) стосувалося звільнення п'яти державних службовців відповідно до Закону України "Про очищення влади" (люстрації)", – йдетьсяв повідомленні.

Заявниками у справі виступили В'ячеслав Полях, Дмитро Басалаєв, Олександр Ясь, Роман Якубовський та Сергій Бондаренко.

Перших трьох заявників звільнили відповідно до закону про люстрацію в жовтні 2014 року, на тій підставі, що вони займали посади на державній службі в 2010-2014 роках під час правління колишнього президента Віктора Януковича.

Четвертого заявника було звільнено за подачу заяви про люстраційну перевірку, а п'ятого за те, що він обіймав посаду другого секретаря райкому Комуністичної партії в період до 1991 року.

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У позові зазначалося, що Україна порушила ст. 8 Європейської конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя), а один навіть заявив про порушення ст. 13 (право на ефективний засіб правового захисту).

Суд вирішив, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони займали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад в партії до 1991 року.

"Отже, зазначений закон не враховував особисту роль, яку грали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов'язані з будь-недемократичною діяльністю, що мала місце в період правління колишнього президента. У цьому відношенні український закон про очищення влади відрізняється від процедур люстрації, які були введені в інших державах Центральної та Східної Європи і які були більш цільовими і вузько спрямованими", – йдеться в рішенні.

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ЄСПЛ вирішив, що через порушення їх прав, Україна зобов'язана виплатити заявникам 5 тисяч євро, плюс будь-який податок, який може бути стягнуто з цієї суми. Також в якості компенсації моральної шкоди першому заявнику додається 1500 євро і 300 євро іншим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд України розглядає справу про відповідність Конституції закону "Про очищення влади".

При цьому юристи вважають, що КСУ з великою часткою ймовірності може скасувати "закон про люстрацію".

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