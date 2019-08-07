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Не "слуга народу": з'ясувалося, хто може стати віце-спікером Ради

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Одна з основних кандидатур на посаду віце-спікера Верховної Ради — кандидат від партії "Голос" Юлія Клименко.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. Так, саме її кандидатура може бути підтримана на можливому голосуванні при розподілі місць в президії нового парламенту.

Такий крок може бути зроблений фракцією "Слуга народу" для того, щоб схилити на свою сторону "Голос" Святослава Вакарчука. Варто відзначити, ймовірний спікер парламенту, а нині голова партії СН Дмитро Разумков вже натякнув, що посада віце-спікера відійде однієй з опозиційних політичних сил.

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Юлія Клименко

Юлія Клименко

"Було б коректно, щоб не ми, а опозиція між собою визначилися, хто і на яку позицію буде претендувати. Це логічно, правильно, демократично", – сказав він.

Разумков пояснив, що в разі якщо всі чотири опозиційні фракції висунуть своїх претендентів, не виключено, що по цих кандидатурах відбудеться голосування.

У Верховній Раді 8-го скликання посаду віце-спікера займала нардеп від "Самопомочі" Оксана Сироїд.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Перше засідання нового парламенту відбудеться 3 вересня 2019 року.

  • Основним кандидатом на посаду спікера парламенту є Дмитро Разумков, а на посаду першого віце-спікера, нинішній представник президента в Раді Руслан Стефанчук.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
ахаха) это то самое "новое" лицо из партии голос? замминистра 15-16 годов. )
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