"Людина з бездоганною репутацією" – Філатов підтримав мера Покрова

24 квітня був затриманий мер міста Покров Олександр Шаповал. Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер міста Дніпра Борис Філатов.

"Вчора, так звані" правоохоронці ", кинули за ґрати мера міста Покров Олександра Шаповала та його підлеглих. Нібито ті створили" злочинну групу" – написав Філатов.

Мер Дніпра нагадав, що вже кілька років місто Покров Дніпропетровської області займає перше місце по країні в рейтингу прозорості влади: від держзакупівель до впровадження електронних реєстрів.

Покров і його мер впевнено обходить таких лідерів місцевого самоврядування в Україні як Вінниця, Львів та Маріуполь. Олександр Шаповал має бездоганну репутацію як серед мерів міст, так і антикорупційних організацій. Не кажучи вже про тотальну підтримку серед земляків.

Борис Філатов повідомив про те, що найближчим часом, він, як мер обласного центру та член правління АМУ, зробить з цього приводу офіційну заяву до керівництва держави.

І запропонував підтримати Олександра Шаповала флешмобом # я_підтрімую_Олександра_Ша повала, який оголосили в мережі.