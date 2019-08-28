"Людина вискочила з компа": Коломойський пояснив скандальні витівки Богдана

Гучна заява глави Офісу президента України Андрія Богдана про те, що його відомству не потрібно посередництво журналістів для спілкування з народом, пов'язана з різким переходом з віртуального світу в реальність.

Аналогічна ситуація склалася і з жартівливою заявою Богдана про звільнення. Таку думку висловив український мільярдер Ігор Коломойський в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Люди, які живуть в інтернеті, болісно сприймають зіткнення з реальністю. Але я-то Богдана знаю, він же нормальна людина. Ну є у нього ця хвороба з Фейсбуком, з цими телефонами, він в них сидить. Коли людина весь час сидить і дивиться, вона стає частиною цього телефону", – сказав бізнесмен.

Він підкреслив, що сам навіть забороняє своїм дітям використовувати за обідом телефони та інші сучасні гаджети.

"Те, що Богдан видав з журналістами, я вважаю, що це явище, раніше говорили "людина з футляру", а тепер "людина з Фейсбуку". Він вийшов з віртуального світу, а його щось запитують. Він каже: "А ви хто такі? Ви журналісти? Що ви від мене хочете типу?" – "Громадська думка, те-се, значима інформація". – "Та я не знаю, ми зі світом спілкуємося зовсім по-іншому, відчепіться від мене типу". Людина просто з компа вискочила. І тут на нього накинулися, так що реакція абсолютно нормальна", – вважає Коломойський.

Крім того, він згадав про сутичку журналістів з тоді ще кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. На думку мільярдера, Богдана точно так само застали зненацька і тому отримали зухвалу відповідь.

Ігор Коломойський і Андрій Богдан

"А людина тільки з Фейсбуку повернулася, треба ж розуміти, у нього там свої думки, у нього там велика спільнота, правильно? Лайкають, те-се, і тут йому одразу ба-бах по голові ці "свободівці": "А як ви це поясните? А що ви собі задумали?". Нічого страшного", – поділився своїм баченням ситуації Коломойський.

Підсумовуючи, він додав, що через Facebook хотів би донести до ОПУ одну просту істину – вершина – це остання точка перед спуском.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 серпня в мережі з'явилася заява, в якій Богдан нібито попросив звільнити його з посади з формулюванням "прошу звільнити мене за власним бажанням з моменту бажання". В ОПУ цю інформацію спростували.

Пізніше Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву про відставку. "Такі заяви написали всі в моїй команді: ми не тримаємося за місця. Коли прийде час, я підпишу", – сказав він.

Пізніше, спілкуючись на цю тему з журналістами, Богдан зухвало висловився на їх адресу. "Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати, як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів", – сказав глава ОПУ.

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