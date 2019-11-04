Людина Медведчука? Чорновол "накопала" компромат на "слугу народу"

У мережі з'явилася інформація про те, що народний депутат від президентської партії "Слуга народу" Олександр Качура нібито є людиною кума глави Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Підтвердження опублікувала на своєму сайті екснардепка від партії "Народний фронт" Тетяна Чорновол (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Як з'ясувалося, раніше адвокат Качура очолював Солом'янську організацію "Українського вибору" – Всеукраїнського громадського руху, який заснував саме Медведчук.

Сплив зв'язок Качури з Медведчуком Цензор.НЕТ

Так, Чорновол показала фото з Качурою, яке з невідомих причин прибрали з сайту організації, проте залишили в соцмережі Twitter.

Сплив зв'язок Качури з Медведчуком chornovol.info

Сплив зв'язок Качури з Медведчуком chornovol.info

Також дані з бази реєстрації підприємств свідчать про те, що свого часу Качура був керівником "Українського вибору". До і після нього це місце займав сам Медведчук. Примітно, що Качура став біля керма організації за часів розстрілів на Майдані.

Сплив зв'язок Качури з Медведчуком chornovol.info

Сплив зв'язок Качури з Медведчуком chornovol.info

Крім того, Чорновіл повідомила, що він займався юридичним супроводом партії скандального блогера Анатолія Шарія.

Сплив зв'язок Качури з Шаріем chornovol.info

Раніше Качура фігурував у кримінальному провадженні за підозрою у відмиванні грошових коштів як бенефіціар інформаційного агентства "Українська позиція". Ще на початку 2019 року суд виносив постанови, що стосувалися Качури. Однак після парламентських виборів, успішних для нього, провадження закрили.

Качуру підозрювали у відмиванні грошей facenews.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Качура першим з усіх нардепів від "Слуги народу" пройшов перевірку поліграфом.

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