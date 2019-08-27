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Людина Коломойського? Названо ім'я нового віцеспікера Ради

1.1т Читати матеріал російською

Новим віцеспікером Верховної Ради 9-го скликання може стати позафракційний народний депутат Ірина Костанкевич.

Про це "РБК-Україна" повідомив нардеп-мажоритарник Дмитро Лубинець, додавши, що самовисуванці також планують створити в Раді свою депутатську групу і ведуть із цього приводу переговори.

"Як представники народних депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах шляхом самовисування, ми висунули на віцеспікера кандидатуру Ірини Констанкевич", – заявив він.

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Як відомо, спікером Ради 9-го скликання, найімовірніше, стане лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков, тоді як другий номер партії Руслан Стефанчук повинен зайняти крісло першого віце-спікера.

Ірина Костанкевич потрапила в Раду по округу №23 (Волинська область). Протягом 2013 і 2014 років вона працювала на посаді глави правління благодійного "Фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк". У свою чергу Палицю, який також пройшов у Раду по луцькому округу №22, називають близьким соратником бізнесмена Ігоря Коломойського. Під час виборчих перегонів Палиці пророкували високу посаду, аж до крісла прем'єр-міністра.

Ірина Костанкевіч

Ірина Костанкевіч

volyn24.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що "Слуга народу", ймовірно, складе коаліцію з двома партіями – "Голосом" і "Батьківщиною".

Також один із лідерів СН Давид Арахамія заявив, що претендентів на посади міністрів оновленого Кабміну визначено вже приблизно на 70%.

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Місце
Україна Луцьк
Тег
Верховна Рада України
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