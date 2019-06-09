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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Людина Хомутинника проривається в Раду зі "Слугою народу": що відомо

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У списку політичної партії "Слуга народу", яка піде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019, виявився експерт у питанні оподаткування Данило Гетьманцев, який пов'язаний з одіозним народним депутатом від групи "Відродження" Віталієм Хомутинником.

На з'їзді політсили його оголосили 20 номером. Як писав раніше OBOZREVATEL, у нього з Володимиром Зеленським є спільний бізнес, який довгий час перебував під санкціями, однак продовжував успішно працювати в тому числі завдяки юридичним зусиллям нинішнього члена команди Зе. Судячи з усього, за допомогою партнера Хомутинник планує зберегти вплив на податкову політику в країні.

Що відомо:

Гетманцев і Зеленський

Гетманцев і Зеленський

Цензор

Гетьманцев є одним зі співзасновників "М.С.Л.". За даними ряду авторитетних ЗМІ, лотерейний оператор неформально контролюється двома народним депутатами екс-регіоналом Віталієм Хомутинніком і не менш скандальним "фронтовиком" Сергієм Пашинським.

У 2015-2017 роках президент України за рішенням РНБО ввів проти "М.С.Л." санкції. Оператора підозрювали у фінансуванні тероризму. Служба безпеки зареєструвала кримінальне провадження і проводила досудове розслідування.

Данило Гетьманцев

Данило Гетьманцев

Цензор

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Гетманцев також був помічником однопартійця Хомутинніка, нардепа від Партії регіонів Володимира Сівковича, який у березні-жовтні 2010 року обіймав посаду віце-прем'єра і курирував силовий блок в уряді Миколи Азарова. Пізніше Сівкович став заступником секретаря РНБО. Усунутий з посади у зв'язку з причетністю до розгону наметового містечка Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року.

Нагадаємо, ще в період передвиборної кампанії наполегливо ходили чутки про фінансування Зеленського Хомутинником і його партнером, скандальним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом. Офіційно цю інформацію спростовують всі три сторони.

Віталій Хомутинник

Віталій Хомутинник

Latifundist.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти редакцію. Зробимо світ кращим разом!

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Віталій ХомутинникВолодимир ЗеленськийДанило Гетманцев, Zn.ua
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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