Людина Хомутинника проривається в Раду зі "Слугою народу": що відомо

У списку політичної партії "Слуга народу", яка піде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019, виявився експерт у питанні оподаткування Данило Гетьманцев, який пов'язаний з одіозним народним депутатом від групи "Відродження" Віталієм Хомутинником.
На з'їзді політсили його оголосили 20 номером. Як писав раніше OBOZREVATEL, у нього з Володимиром Зеленським є спільний бізнес, який довгий час перебував під санкціями, однак продовжував успішно працювати в тому числі завдяки юридичним зусиллям нинішнього члена команди Зе. Судячи з усього, за допомогою партнера Хомутинник планує зберегти вплив на податкову політику в країні.
Що відомо:
Гетманцев і Зеленський
Цензор
Гетьманцев є одним зі співзасновників "М.С.Л.". За даними ряду авторитетних ЗМІ, лотерейний оператор неформально контролюється двома народним депутатами – екс-регіоналом Віталієм Хомутинніком і не менш скандальним "фронтовиком" Сергієм Пашинським.
У 2015-2017 роках президент України за рішенням РНБО ввів проти "М.С.Л." санкції. Оператора підозрювали у фінансуванні тероризму. Служба безпеки зареєструвала кримінальне провадження і проводила досудове розслідування.
Данило Гетьманцев
Цензор
Гетманцев також був помічником однопартійця Хомутинніка, нардепа від Партії регіонів Володимира Сівковича, який у березні-жовтні 2010 року обіймав посаду віце-прем'єра і курирував силовий блок в уряді Миколи Азарова. Пізніше Сівкович став заступником секретаря РНБО. Усунутий з посади у зв'язку з причетністю до розгону наметового містечка Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року.
Нагадаємо, ще в період передвиборної кампанії наполегливо ходили чутки про фінансування Зеленського Хомутинником і його партнером, скандальним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом. Офіційно цю інформацію спростовують всі три сторони.
Віталій Хомутинник
Latifundist.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У партії "Слуга народу" заявили, що кандидатів на позиції мажоритарників вибирали в кілька етапів. Всі бажаючі заповнили анкети по ізраїльській моделі, пройшли співбесіди і запропонували проекти законів.
У той же час журналісти запідозрили політсилу в проплачених прийняття рішення щодо кандидатів.
Масла у вогонь підливають з інших "таборів". Зокрема, глава штабу партії "Сила і честь" Дмитро Гордон закликав президента Володимира Зеленського не допустити потрапляння "негідників" в списки політсили "Слуга народу".
Пізніше в мережі повідомили, що в партії "Слуга народу" вимагає за потрапляння до списків хабар з потенційних кандидатів: 300 тисяч доларів за висунення у мажоритарному окуругу, а за місце в списку партії - 2 мільйони доларів.
Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти редакцію. Зробимо світ кращим разом!
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".