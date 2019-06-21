Люди Зеленського: хто йде від ''Слуги народу'' по мажоритарних округах

Політична партія "Слуга народу" публікує список мажоритарних кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році. Нагадаємо, крайній термін реєстрації кандидатів закінчився 20 червня.

Правда, у політичних партій є можливість зняти свого мажоритарного кандидата до 30 червня. З повним переліком кандидатів, які йдуть "за списком" можна ознайомитися тут.

Отже, офіційно відомо про участь таких кандидатів від партії "Слуга народу" по мажоритарним округам. (Оновлюється по мірі оприлюднення імен):

Округ № 11 (Вінницька область)

Максим Ігорович Пашковський

Підприємець і засновник соціальної проекту "Юридична клініка" Швидка юридична допомога ".

Максим Пашковський

Округ 12 (Вінницька область)

Анатолій Григорович Драбівський

Ректор Вінницького кооперативного інституту і віце-президент Вінницької обласної федерації важкої атлетики.

Округ 13 (Вінницька область)

Юрій Володимирович Максименко

Голова громадського об'єднання "СХІД-ЗАХІД". Був обраний у Вінницьку міську раду від партії "Самопоміч". Як пише Чесно, раніше його громадська організація "Надійні перспективи" приймала у Вінниці форум екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.

Юрій Максименко vmr.gov.ua

Округ 14 (Вінницька область)

Ірина Наумівна Борзова

Підприємець, голова і засновник Благодійного фонду та ГО "Всеукраїнське об'єднання Розвиток".

Округ 15 (Вінницька область)

Віталій Юрійович Пращук

Закінчив Харківський економіко-правовий університет за спеціальністю "Правознавство" та Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління". Учасник бойових дій на території Донецької та Луганської областей.

Як зазначено на парламентському сайті "Посіпаки", людина з ідентичними даними працював помічником на громадських засадах у народного депутата від "Партії Регіонів" Василя Потапова.

Округ 16 (Вінницька область)

Таїсія Сергіївна Томляк

Адвокат і активно бере участь в діяльності громадської організації "Рух дієвих демократів".

Округ 17 (Вінницька область)

Олександр Леонідович Коваль

Закінчив Вінницький державний технічний університет за фахом "Інженер-механік". Має великий досвід менеджменту. Був довіреною особою кандидата в Президенти України Володимира Зеленського на виборах в 2019 році.

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