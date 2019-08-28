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Люди з "Квартал 95" та безробітні: стало відомо, кого "Слуга народу" готова провести в Раду

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У Верховну Раду 9-го скликання можуть зайти нові народні депутати від партії "Слуга народу", які замінять своїх колег в парламенті.

Це станеться, якщо частина обраних нардепів перейде працювати до Кабінету міністрів або держустанов. Рух "Чесно" проаналізував, хто ж може зайти в Раду за списками президентської пратії.

На даний момент в ВР за партійним списком пройшло 124 депутата та 130 мажоритарників. Уже відомо, що від мандата відмовився Андрій Лисюк. Його замінить 129-й номер в списку "СН" Олена Хоменко (1975 р.н.), яка раніше обіймала посаду директора з управління і розвитку цифрових продуктів ТОВ "Квартал 95", а також працювала на керівних посадах в провідних телеком та ІТ -компанії.

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130-е місце займає Анатолій Остапенко (1968 р.н.), який працює директором юридичної фірми – ТОВ "Альфаюрконсалтінг".

№131 Тетяна Циба – експерт з медіакомунікацій і медіаконсалтінгу. У 2015 році вона балотувалася до Верховної Ради від партії УКРОП в 69-му окрузі (Оболонський район Києва) як безпартійний. Циба є прес-секретарем партії "Слуга народу".

Під №132 в списку "СН" значиться юрист Іван Калаур (1968 р.н.), завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету.

Також нардепом може стати №133 Юлія Гришина (1978 р.н.) – керуюча партнерка юридичної бізнес-школи "CTRL.School", професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Тараса Шевченка.

"Слуга народу"

"Слуга народу"

"Чесно"

№134 Ольга Руденко (1979 р.н.), яка працювала менеджеру з маркетингових комунікацій в ТОВ "Квартал 95".

№135 директор Інституту законодавства Верховної Ради Олександр Копиленко (1961 р.н.) також може пройти в Раду.

Під №136 йде Сергій Мандзій, який в 2006 році пройшов до Хмельницької міськради за списком "Народного блоку Литвина", а в 2010 році – як мажоритарник від "Народної партії".

№137 в списку партії – Олександр Санченко (1988 р.н.), директор по урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю "Atlas Weekend".

"Слуга народу"

"Слуга народу"

Delo.ua

№138 – Денис Маслов (1983 р.н.), колишній суддя, керуючий партнер адвокатського об'єднання "ЛОУАТЕК".

Під №139 в списку партії числиться безпартійний і безробітний Антон Швачко (1992 р.н.), який отримав в Сумському національному аграрному університеті диплом магістра за спеціальністю "Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю про свої 100 днів на посаді акторові з серіалу "Слуга народу" Станіславу Бокланом.

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Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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