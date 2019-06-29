Люди "смотрящого" за митницями і кандидати від Коломойського: хто йде до Ради по мажоритарці на Західній Україні

У наступному місяці, 21 липня, в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори. До 30 червня ЦВК повинна оприлюднити остаточні списки кандидатів-мажоритарників.

Розслідування видання "Країна" проливає світло на питання, хто йде по мажоритарних округах у шести областях Західної України, на яких зареєструвалися понад півтисячі кандидатів, між ким буде точитися основна боротьба і кого висуває нова влада.

Волинь. Люди Палиці vs група Єремєєва

Базовою областю у західному регіоні для команди Володимира Зеленського вважається Волинь, де у другому турі він отримав понад 63% голосів виборців (для порівняння - сусідня Львівська область стала єдиною в Україні, де впевнено переміг Петро Порошенко, за нього тут проголосували понад 62%).

Високий результат Зе на Волині пов'язують із впливом давнього соратника Ігоря Коломойського по бізнесу - екс-голови Одеської обладміністрації у 2014-2015 роках, а нині - головою Волинської обласної ради Ігорем Палицею.

Палиця очолював ряд компаній дніпропетровського бізнесмена - "Укрнафта", "Нафтохімік Прикарпаття", був пов'язаний з гірськолижним "Буковелем". Статки 47-річного уродженця Луцька Forbes у 2016 році оцінив у 43 млн доларів і поставив його на 82 місце у списку найбагатших українців.

Палиця рулить Волинню на користь Зе і на парламентських виборах. З ним конкурують люди з бізнес-групи "Континіум" покійного нардепа, який володів найбільшою мережею АЗС, впливового волинянина Ігоря Єремєєва, який трагічно загинув чотири роки тому.

На Волині своїх людей на користь Зе розставляє Ігор Палиця - давній соратник Коломойського, екс-губернатор Одеської області, а нині - голова Волинської облради Країна

19 округ - Володимир-Волинський

По цьому округу йде близький до Палиці нардеп від "Народного фронту", 37-річний Ігор Гузь, який переміг тут у 2014 році.

Від команди Зе виставили 31-річного підприємця Назара Місковця, який знайомий з Гузем по партійній лінії. Мисковець очолював місцеве молодіжне крило "Народного фронту" і працює у Волинському фонді місцевого розвитку, навколо якого в минулому році розігрівся скандал - керівника судили за привласнення 10 мільйонів гривень.

Тобто, швидше за все, округ "зіллють" Гузю.

Конкуренцію їм складе місцевий бізнесмен - голова фермерського господарства і директор деревообробного підприємства, 44-річний Микола Юнак.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

20 округ - Горохів

Основна битва точитиметься між людиною Палиці - 40-річним депутатом Волинської обласної ради і головою Волинського осередку партії Коломойського УКРОП, В'ячеславом Рубльовим, і соратником Єремєєва, 48-річним підприємцем, засновником агропромислової групи "Пан Курчак" Сергієм Мартиняком.

Балотується також 47-річна Олена Твердохліб, власниця швейного цеху і глава села Княгининок Волинської області. Твердохліб брала участь в реаліті-шоу "Громада на мільйон" на телеканалі Коломойського "1 + 1".

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

21 округ - Ковель

Тут також змагатимуться люди покійного Єремєєва і Палиці.

Це - Степан Івахів, 51-річний уродженець Львівщини, який був близьким другом Єремєєва, співвласником його бізнес-імперії "Континіум" і автозаправок WOG. У радянській армії у 1986-1988 роках служив у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Проти Івахіва йде Андрій Лев - головний редактор газети "Аверс-прес", яку вважають підконтрольною Палиці. Також він як доброволець АТО отримував від фонду Палиці безпілотники для армії. Його висуває партія Зеленського "Слуга народу".

Лев ще з часів КВК (був директором Луцької Ліги) перебуває у дружніх стосунках з Валерієм Стернійчуком - штабістом Зе по Волині на президентських виборах і главою місцевої студентської Ліги Сміху.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

22 округ - Луцьк

У цьому окрузі - без конкуренції, адже по ньому балотується сам Ігор Палиця. Від Зе-команди виставили технічного кандидата - маловідомого лікаря-флеболога Центру хірургії ока Сергія Писачука.

Крім нього в окрузі зареєструвався ще підприємець В'ячеслав Панасюк.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

23 округ - Маневичі

Колишній округ Ігоря Єремєєва тепер - під Палицею. На довиборах 2016 року по ньому обралася 54-річний філолог Ірина Констанкевич, керівник фонду Палиці "Новий Луцьк", яку він просуває і зараз.

Із Констанкевич змагається людина групи Єремєєва і кандидат від "Європейської солідарності" - 30-річний медійник Юрій Сковорода, директор інформаційного агентства "Волиньпост", яке пов'язують з нардепом Івахівим.

Сковорода був його помічником і "засівав" від його імені округ (вручав подарунки, відкривав спортмайданчики), а ще раніше працював у фонді Єремєєва.

Від "Слуги народу" йде нікому не відомий 32-річний начальник житлово-будівельного кооперативу Максим Приймачук.

Його завдання, на думку місцевих спостерігачів, злити округ під Констанкевич.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

Закарпаття. "Кремль" Балог

Закарпатська область - вотчина клану Балог.

На президентських виборах Зеленський тут взяв понад 80%, в тому числі за нього голосували місцеві етнічні угорці, незадоволені обмеженням прав при Порошенку і законом про освіту.

У регіоні гуляють наполегливі чутки, що брати Балоги домовилися з Зе про те, що Закарпаття залишається за ними в обмін на майбутню лояльність.

Брати Віктор та Іван Балоги на засіданні Верховної Ради Країна

68 округ - Ужгород

Тут змагатимуться нардеп-самовисуванець Роберт Горват та Андрій Андріїв, брат мера Ужгорода Богдана Андріїва, який іде до Ради під №10 у списку Опозиційного блоку. Його підозрювали у розтраті майна на 6,5 млн грн під час реставрації пам'ятника архітектури Совине гніздо.

Битва очікується визначна, оскільки у Андріїва з'явилося вже три "двійники" - Ігор Андріїв, Іван Андріїв і його повний тезка Андрій Андріїв.

Із кандидатом від "Слуги народу", 27-річним Олександром Пекарем трапився казус. На одному з сайтів з пошуку роботи знайшли його резюме тримісячної давнини з масою помилок. Він хотів отримати керівну посаду і зарплату у розмірі 20 тисяч гривень. Також він вказав, що є "менеджером із розвитку та оптимізації витрат".

У документі зроблено 20 помилок. Так, у слові "національний" після "ц" Пекар написав "и", а слово "політехнічний" перетворилося в "політтехніческій". При цьому Пекар похвалився, що володіє 5 мовами.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

69 округ - Мукачево

Цей округ з центром у Мукачево називають ще "мукачівським Кремлем" Віктора Балоги. Інтриги тут не очікується, оскільки Мукачево впродовж довгих років асоціюється з кланом Балог, а кандидати-конкуренти тут йдуть для "галочки".

Цього разу серед таких "галочок" - представники угорської громади - Гейза Гулачі з "Партії угорців" і депутат облради Мікловш Товт, а також 32-річний Едгар Токара, родич в.о. голови Мукачівської райадміністрації Іллі Токаря, якого висуває "Слуга народу".

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

70 округ - Свалява

Тут має відбутися справжня "гра престолів".

Цей округ - під знаним закарпатським підприємцем, нардепом Михайлом Ланьо, якому в регіоні протистоїть клан Балог.

Власне, один з братів, Іван Балога, йде по цьому ж округу. Війна кланів вилилася у перестрілку 2015 року біля комплексу "Антарес" Ланьо за участю "Правого сектора".

Тому кандидата від "Слуги народу" Михайла Лабу - людину Івана Балоги та голову села Невицьке - сприймають як технічного.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

71 округ - Хуст

Ще один Балога, Павло, переміг тут на минулих виборах, але тепер піде по сусідньому - 73-му округу, замість брата Івана, який висувається, як ми писали вище, по 70 округу проти Ланьо.

У 71 окрузі йде 36-річний Валерій Лунченко, який двічі обирався в Раду за списком "Батьківщини" і "Народного фронту".

Так що і тут немає шансів у "Слуги народу" - 35-річного підприємця Сергія Грабара.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

72 округ - Тячів

Тут іде двоюрідний брат Балог - Василь Петьовка, колишній мер їх рідного Мукачева. Місцеві не сумніваються у перемозі родича господаря Закарпаття.

Тим більше враховуючи, що проти Петьовки йдуть маловідомі кандидати. Від "Слуги народу" - викладач машинобудівного технікуму Вадим Носа, а від "Голосу" - хірург і експерт МОЗ під керівництвом Уляни Супрун - Олександр Данилюк.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

73 округ - Виноградів

Замість Івана Балоги, який переміг тут минулого разу, як ми вже писали, тут балотується його брат Павло Балога.

З Балогою-молодшим битиметься депутат від Партії угорців Василь-Ласло Брензович.

Брензович - колишній соратник Балог, який був заступником Івана Балоги, коли той очолював Закарпатську облраду. У 2014 році обидва стали нардепами.

До речі, кажуть, що Брензовича взяли в список БПП за сприяння Балог.

Люди Балог також допомогли Василеві Брензовичу посісти пост голови Товариства угорської культури Закарпаття, близького до правлячої в Угорщині партії "Фідес" і фактично відображаючого настрої прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Брензович у свою чергу організовував зустрічі Віктора Балоги з Орбаном.

Але торік вони посварилися, коли Брензович поскаржився в Угорщині на утиски закарпатських угорців, а Балога йому написав в Facebook, що, мовляв, треба спочатку вийти з президентської партії, через яку він пройшов у парламент, а потім критикувати владу.

"Слуга народу" виставляє по цьому округу приватного підприємця Івана Маргітича.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

Івано-Франківська область. Під контролем господаря "Буковелі"

На Франківщині, від команди Зе заправляє керівник гірськолижного курорту "Буковель" та соратник Коломойського - нардеп Олександр Шевченко.

Щоб подвоїти шанси, Коломойський виставляє своїх людей відразу декількома колонами, і на кожному окрузі у нього буде по кілька кандидатів від різних партій і самовисуванців.

Від "Голосу" йдуть люди Гриценка і його соратника, колишнього львівського журналіста Дмитра Добродомова, який сам висувається в Раду у першій п'ятірці списку "Громадянської позиції".

Директор "Буковелі" Олександр Шевченко Країна

83 округ - Івано-Франківськ

Франківськ - вотчина самого Олександра Шевченко, де минулого разу він здобув 40% голосів. У багатьох не виникає питань, хто виграє в цей раз.

Висування негласного "рульового" від Зе на Франківщині було пов'язане зі скандалом - у соцмережі він поскаржився, що його облили в парку фекаліями і звинуватив в атаці місцевого підприємця Івана Мельника і Мирослава Кльяна, відомого, як він стверджує, у певних колах на прізвисько "Кудлатий ".

Нібито ті вимагали, щоб він не висувався, з метою розчистити округ під юриста Мельника Олександра Богачова, якого вони намагалися висунути від партії "Слуга народу".

Хоча від "Слуги народу" по округу пішов якийсь Андрій Сторожук, який представлений як юрист і керівник комунального підприємства з будівництва біатлонного комплексу, де тендер, до речі, виграла фірма Шевченка. Це - багаторічний помічник Шевченка у Раді, який, за задумом, в результаті "зіллє" округ під боса.

Подейкують, що "фекальний напад" було інсценовано для піару, адже місцеві кажуть, що з часів Майдану довіра до Шевченка впало. І навіть його співробітники на "Буковелі" скаржаться на затримки зарплати (з кінця 2016 року курорт перейшов у держвласність, і власники, на думку, працівників, почали штучно робити його збитковим).

Головним конкурентом Шевченка експерти називають кандидата від "Європейської солідарності" - 36-річного члена виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, викладача юрфаку Прикарпатського націуніверсітета Олексія Петчелу.

З огляду на, що Порошенко отримав у Франківську в другому турі президентських виборів більш ніж 50%, це дає козирі Петчелі.

З цього ж округу від "Голосу" балотуються Галина Баранкевич, актриса Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру, і секретар Івано-Франківської міськради Оксана Савчук.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

84 округ - Тисмениця

Тут Шевченко просуває іншого свого помічника, нотаріуса Ігоря Фріса, який офіційно йде від "Слуги народу".

Сім'я Фріс володіє ресторанним і готельним бізнесом на "Буковелі". Після Майдану Фріс захищав керівника управління юстиції Василя Кавацюка, якому провели "сміттєву люстрацію". Також був присутній при обшуках на "Буковелі" за звинуваченням у зловживаннях дорожньо-будівельної фірми Шевченка.

Від команди Коломойського йде ще одна людина - депутат місцевої ради від ЦУкропу" Володимир Олійник.

З людьми нової влади битиметься людина Порошенко - 64-річний Михайло Довбенко, який на минулих президентських виборах очолював його передвиборний штаб на Франківщині та став нардепом від БПП. У радянські часи Довбенко був відомим на Прикарпатті комуністичним діячем - спочатку головним комсомольцем, а потім - одним із керівників місцевого обкому компартії.

По округу йдуть також мер Тисмениці Степан Сворак, Роман Вірастюк - легкоатлет і старший брат відомого силача Василя Вірастюка, а також лікар-нейрохірург відділення політравми Київської міської лікарні № 17 Віталій Куйбіда.

Від "Голосу" висувають Володимира Гергелюк, помічника Добродомова і підприємця.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

85 округ - Калуш

У цьому окрузі балотується Віктор Шевченко, молодший брат директора "Буковеля".

Три роки роки тому Шевченко-молодший обрався тут замість Ігоря Насалика, котрий пішов у міністри енергетики.

Тепер Насалик, який тричі був мером Калуша, що входить в округ, жадає реваншу і зареєструвався самовисуванцем. Поза політикою Насалик відомий як культурист-бодібілдер. Свого часу дружив з Петром Димінським, нафтовим магнатом зі Львова і колишнім власником телеканалу ЗІК, який виїхав за кордон після того, як насмерть збив жінку. Дружина міністра Газель Насалик - громадянка Росії.

Від "Слуги народу" йде номінальний конкурент Шевченко - заступник голови правління споживспілки Івано-Франківської області Едуард Прощук.

"Голос" висуває людину Добродомова-Гриценко - викладача кафедра історії Прикарпатського нацуніверситету Романа Кобильніка.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

86 округ - Долина

Зе-команда виставила шефа Виготського лісгоспу, оного з найбільших в країні, депутата облради від "Укропу" Олександра Матусевича. Так як місцевий "Укроп" контролює Олександр Шевченко - немає сумнівів, хто стоїть за цією фігурою.

Від "Голосу" у Долині висувається юрист і активіст Андрій Кузь, який бореться проти забудови озера у Франківську.

З цього ж округу йдуть голова місцевої райради Іван Данилів, депутат облради Остап Дзеса від "Європейської солідарності" і нардеп Анатолій Дирів, який вже обирався тут двічі - від "Батьківщини" і "Народного фронту".

Дирів був фігурантом антикорупційних розслідувань: не задекларував свій бізнес у 2014 році, а у 2013 році витратив усі свої доходи, згідно з декларацією, на покупку автомобілів.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

87 округ - Надвірна

В окрузі, де два останні скликання обирався Юрій Дерев'янко (який увійшов у політсилу Михайла Саакашвілі), пожвавилася боротьба - після того, як чинний нардеп завив, що цього разу не буде висувати свою кандидатуру.

"Слуга народу" по цьому округу просуває мера Надвірної Зіновія Андрійовича.

Партію "Голос" представляє Володимир Тищенко - відомий бізнесмен, директор "Іванофранківськбудтранс".

"Самопоміч" виставила тут наймолодшого депутата Івано-Франківської обласної ради, 28-річного викладача математики Прикарпатського нацуніверситету Святослава Нікоровича.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

88 округ - Коломия

Першим ЦВК зареєструвала самовисуванця Василя Крутчака - скандального блогера родом з Коломиї і члена команди політтехнолога Володимира Петрова. Запам'ятався бійкою під час прес-конференції на проміжних виборах чернігівському окрузі № 205 і сутичкою з козаком Гаврилюком в Раді.

З цього округу від "Слуги народу" йде ще один представник клану Шевченко і повний тезка знаменитого українського футболіста - економіст Андрій Шевченко, який профінансував президентську кампанію родича на 1,6 мільйона гривень.

З Шевченком битиметься 45-річний юрист-нардеп Андрій Іванчук. Це близький друг Арсеній Яценюка, з яким він навчався в Чернівецькому університеті (познайомилися вони ще в Коломиї, де Яценюк рік навчався в школі, їх батьки дружили сім'ями).

Іванчука називають "касиром" "Народного фронту", свого часу він був одним з парламентських лобістів Коломойського, з яким він пов'язаний через компанію "Техінсервіс" (виробництво і продаж біоетанолових добавок). У 2017 році російська нафтова компанія "Лукойл" продала цій фірмі 50% підприємства "Карпатнафтохім" в Івано-Франківській області.

Два роки тому в мережі з'явився злив телефонної розмови Коломойського і Іванчука, в якій олігарх жорстко осадив друга Яценюка за голосування по "Укрнафті": "Передай своєму пид@су Кролику, нехай тримає ж@ пу зав'язаною".

Іванчука пов'язували зі скандалами в "Укрспирті" і з захопленням приміщення елітного фітнес-клубу "Софійський", розташованого в Києві навпроти будівлі Міністерства юстиції України. Контролює дьюті-фрі аеропорту "Бориспіль".

Минулого разу Іванчук просував у цьому окрузі Юрія Тимошенко, який на президентських виборах був технічним кандидатом Порошенко проти Юлі, а на заставу йому нібито скинулися фермери Одеської області. Зараз Тимошенко знову балотується.

Висуванець від партії "Голос" Іван Вережак - 32-річний голова села Котиківка і один з активістів Української Галицької Партії.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

89 округ - Коломия

Цей округ, кажуть місцеві експерти, цікавий Коломойському з прицілом на будівництво тут ще одного гірськолижного курорту.

Зе-команда виставила тут Володимира Тимофійчука, який представляв Зеленського у виборчій комісії.

Ще один кандидат Коломойського - депутат обласної ради від "Укропу", власник будівельної компанії Дмитро Сіреджук, якого звинувачують в тому, що він зніс старовинний пам'ятник-музей - садибу родини Гриневич у Франківську, і побудував на її місці багатоповерхівку.

Проти людей олігарха йдуть колишній нардеп від БПП Юрій Соловей, якого зараз просуває "УДАР" Віталія Кличка, а також Сергій Басараб - заступник голови Івано-Франківської облради, висуванець "Європейської Солідарності". Басараб фігурував у скандалі з будівництвом оборонних споруд в зоні АТО.

Партія "Голос" висунула франківського ресторатора Віталія Качкана.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

Львівщина. Націоналісти і феодали-мисливці

У Львівській області, з огляду на невисоку популярність Зеленського, у нього немає впливових людей, які б просували його мажоритарників. Як немає і сильних кандидатів, крім, мабуть, футболіста Федецького.

Львівщиною "завідує" націоналістична тусовка, а також люди Порошенко, Вакарчука, львівського мера Садового і місцевих феодалів на кшталт братів-олігархів Дубневичів, які багато років заробляли на залізниці.

До речі, коли Садовий намагався узгодити спільних кандидатів з Вакарчуком, він заявив: "Ми готові до компромісів. Конкурувати нам між собою, коли в опонентах місцеві феодали як Дубневич - немає сенсу!". Але Вакарчук відмовився і не став домовлятися з Садовим.

"Голос" у результаті просуває активістів місцевої Української галицької партії і людей Гриценка.

У цій же області у списку кандидатів засвітилися такі одіозні персонажі як затяті націоналістки Ірина Фаріон та Лариса Ніцой, а також Євген Рибчинський, син відомого поета Юрія Рибчинського, який "втік" сюди з київського округу, де на минулих виборах йшов від "Волі народу", і тепер балотується від "Батьківщини".

115 округ - спальний Сихівський район

Тут основна боротьба розгорнеться між чинним депутатом-фронтовиком Михайлом Хмілем і вже призабутим скандальним націоналістом Юрієм Михальчишиним на прізвисько "Нахтігаль".

Михальчишин - самовисуванець, але його кандидатуру на партійному з'їзді підтримали націоналістичні сили. Хоча зі "Свободою", де він прославився як один з головних ідеологів, у нього були розбіжності, після чого він пішов служити в аналітичний відділ СБУ Львівської області.

У 2012 році, коли "Свобода" була на коні, Михальчишин пройшов в Раду за іншим округом, 118-м.

Серед найвідоміших цитат кандидата "свободівського" періоду така: "Наша Бандерівська армія перейде Дніпро, перейде Донецьк, и викине ту синьо *** у банду, яка сьогодні узурпувала владу, з України".

Його батько – відомий гросмейстер Андрій Михальчишин, а дідусь за материнською лінією Григорій Матвійко був комуністом, очолював в радянські часи сільгоспвідділ Львівського обкому КПРС.

По округу йдуть потенційні наступники Андрія Садового на посаді мера - його молодий заступник і фаворит, 32-річний Андрій Москаленко, а також опонент - колишній глава Львівської міськради, екс-мер приміських Винників Володимир Квурт, близький до Григорія Козловського, депутата Львівської міськради від БПП , власника Винниківської тютюнової фабрики і п'ятизіркового "Гранд-готелю" у Львові.

"Слуга народу" висунула тут нікому невідому юристку, 35-річну Катерину Шубку, яка народилася у Бурятії і вивчала право у Львівському нацуніверситеті. Вона - заступник голови правління Львівського заводу штучних алмазів і алмазного інструменту і пов'язана з компанією-забудовником "Ріел".

Від "Голосу" також йде нове обличчя - Наталя Піпа, ровесниця Шубки, член Галицької партії і активістка організації "За кращий Сихів", яка бореться з незаконними забудовами.

Втім, основна боротьба, за прогнозами, розгорнеться між бувалим нардепом Хмілем і новачком Москаленком, за яким стоїть Садовий.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

116 округ - Залізничний район

По округу йде керівник Шубки з тієї ж компанії-забудовника і теж від "Слуги народу" - 41-річний власник будівельної корпорації "Ріел", медик за освітою Ростислав Мельник.

Видання "Рівненська правда" стверджує, що він купив собі округ за $ 3 мільйони і перераховує цілий шлейф негативних історій, пов'язаних із потенційним нардепом. Наприклад, ще в 2008 році Ростислав Мельник викупив і розвалив у Львові будинок композитора Ярослава Ярославенка, який був об'єктом культурної спадщини регіону. Також ЗМІ стверджує, що у сім'ї Мельника - спільний бізнес з одним з найвідоміших львівських бізнесменів Петром Димінським (колишнім власником телеканалу ZIK). Батько Ростислава Мельника був помічником Димінського, коли той був народним депутатом, а сам міняв свої політичні уподобання від "Народного руху" до Партії регіонів. Також Мельник опосередковано пов'язаний зі Степаном Кубівим, першим віце-прем'єром і соратником Петра Порошенка.

З кандидатом від Зе будуть конкурувати набагато більш розкручені кандидати. Серед них нардеп-фронтовик, медійник Микола Княжицький (в минулому - керівник ТВі), якого висунула "Європейська солідарність".

В окрузі також балотується людина Садового - нардеп від "Самопомочі" Ірина Подоляк (разом з Княжицьким була одним з авторів "мовного закону"), яка якось осоромилася у знятій фотографами в Раді смс-переписці зі своєю помічницею Анною Лиско. Вони обговорювали подію, коли на концерті Потапа і Насті у львівському драмтеатрі глядачі вибігли на сцену, після чого провалилися в оркестрову яму.

"Чудово. Значить, все прекрасно. Шкода, что ніхто не покалічівся б або не заги...", - написала Подоляк. Після чого на неї обрушився шквал критики, і Подоляк спробувала виправдатися.

"Це дійсно мій текст. Це саркастична фраза, вирвана з комунікації з помічницею по ситуації під час концерту та про звернення до прокурора. Звернення вчора погодила. Перепрошую перед усіма, хто повірив у помилковий контекст і був шокований або здивований", - написала вона.

У Раду йдуть також депутат міськради Валерій Веремчук, людина Гриценка-Добродомова, а від об'єднаних націоналістів висувається скандально відома "орлиця", вірна сподвижниця Олега Тягнибока - Ірина Фаріон. На виборах 2012 року вона пройшла в парламент по цьому округу і зараз хоче знову спробувати щастя. Але з тих пір радикальні націоналісти втратили популярність навіть у Львові.

Серед епатажних заяв Фаріон, яка обіцяла "бандеризацію України", є висловлювання про те, що "14% жителів країни, які не знають української мови, повинні сісти у в'язницю". А про трагічні події в Одесі 2014 року вона сказала: "Браво, Одеса. Нехай горять чорти в пеклі".

Цікаво, що в юності Фаріон була активною комсомолкою, а потім комуністкою. "Свободівка" спочатку не коментувала цього факту своєї біографії, заявивши журналістам, що "орлиці чи не сповідуються перед гієнами". Але згодом спробувала виправдатися, вельми незграбно: "У 1988 році виключно з мотивів наукового кар'єрного росту я вступила в це лайно. Вийшла у 1989 році після дуже серйозних конфліктів на кафедрі, які базувалися на тому, що я організувала Товариство української мови".

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

117 округ - Франківський район

Ще одна помітна "бандерівка", але з Києва, йде по сусідньому округу - це самий центр Львова. Дитячу письменницю Ларису Ніцой, відому за мовними скандалами, висуває Народний Рух.

Ніцой прославилася після суперечки з касиром магазину, в яку вона кинула жменею копійок через те, що вона говорила російською. Ще письменниця називала дітей українців із зони АТО "сепарами", які не мають права перебувати у дитячих таборах на території мирної України.

Минулого разу тут перемогла Оксана Юринець від БПП, яка зараз іде як самовисуванка.

Сильним конкурентом для Юринець буде кандидат від "Голосу" - відомий львівський швейний підприємець Ярослав Рущишин, який шиє одяг для бренду Zara. Він входить у тусовку студентів, які брали участь в антикомуністичних протестах в 1990 році в Києві, так званої Революції на граніті.

Балотується тут багаторічний нардеп від різних партій Тарас Стецьків.

"Слуга народу" і в цьому львівському окрузі висуває нікому невідомого підприємця-аудитора Романа Фединяка.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

118 округ - Личаківський район

Округ того самого феодала Богдана Дубневича, старшого з братів-бізнесменів, проти грошей і впливу якого боротиметься 34-річний захисник львівського футбольного клубу "Карпати", гравець національної збірної Артем Федецький, якого виставили від "Слуги народу" і якого експерти називають найвдалішим вибором команди Зе у Львові. Футболіст, мабуть, найбільш впізнаваний з інших львівських кандидатів Зеленського. Але Дубневич юнакові свій округ просто так не віддасть.

До речі, крім десятків квартир, будинків і годинників за 200 тисяч доларів, феодал "прославився" у соцмережах, похвалившись трофеями з полювання у різних куточках планети - від ПАР до Канади. Львівського магната дуже критикували за кровожерливі фото з убитими звірятками - зеброю, ведмедем, зубром, риссю та іншими жертвами сафарі.

Дубневич-старший, один з "господарів" Львівщини, з посмішкою хвалиться в соцмережах убитими на полюванні звірами Країна

На тлі бою Дубневича і Федецького примарними виглядають шанси кандидата від "Голосу", маловідомої Галини Васильченко - начальника відділу інвестицій Львівської міськради і голови львівського осередку Галицької партії.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

119 округ - Броди

Тут має розгорнутися боротьба мера Буська, кандидата від "Батьківщини" Ростислава Сліпого та висуванця від "Слуги народу" Ореста Кавецького, керівника підприємством з виробництва молочних продуктів "Ламар груп".

Також по округу йдуть нардеп від "Народного фронту" Михайло Бондар і від "Голосу" - президент Першого добровольчого мобільного госпіталю ім. Миколи Пирогова та волонтер Олег Шиба.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

120 округ - Городок

Це округ Ярослава Дубневича, у якого, як і у старшого брата Богдана, немає сильних конкурентів.

Головним суперником Дубневича стане глава Львівської обласної ради Володимир Гірняк. "Голос" виставив тут воїна-добровольця Тараса Єлейко, а "Слуга народу" - консультанта з бухгалтерського обліку Лесю Голяк.

Під час святкування дня міста в Мостиській, на окрузі, голова Львівської облради Гірняк (зліва) і Дубневич зробили вигляд, що не помічають один одного Фото: Тетяни Рефцьо

На виборах 2012 року тут з Дубневичем вже безрезультатно боролася журналістка Тетяна Чорновол, соратниця Пашинського, яка після Майдану таки пройшла в Раду з "Народним фронтом", а зараз йде 27 номером в списку Порошенко.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

121 округ - Дрогобич

Тут основна боротьба розгорнеться між нардепом Богданом Матківським, людиною Гриценка, і Романом Іликом - заступником Уляни Супрун.

Від "Слуги народу" виставили одного з керівників будівельної компанії "БудІнвест Ком" Ореста Саламаху.

А ось з "Голосом" на цьому окрузі трапився скандал. 27 червня партія Вакарчука відкликала звідси свого кандидата, власника овечої ферми Дмитра Огнєва.

У партії пояснили відгук фермера тим, що Огнев "схильний ставити особистий інтерес вище результату командної роботи". Заява прес-служби Вакарчука з'явилася після розслідування "Схем", що він є швагром Гліба Загорія, власника фармацевтичної компанії "Дарниця".

За іншою версією, Вакарчука змусили прибрати Огнєва на користь Ілика люди Супрун. Нібито операцію проти вівчаря організували 10-й номер "Голосу" Ольга Стефанишина, до недавнього часу заступник Уляни Супрун, і 5-й номер - Олександра Устинова за допомогою антикорупціонера Віталія Шабуніна.

Стефанишину звинувачували у тому, що вона в інтересах американської компанії поставляє в Україну препарати для лікування гепатиту С за ціною за упаковку $ 700-1000, що в 20 разів дорожче, ніж аналоги інших виробників.

До того як стати заступником у МОЗ Стефанишина працювала у благодійному фонді "Пацієнти України" разом зі СНІД-активістом Дмитром Шерембеєм.

У 2013-му році вони стояли біля витоків створення Центру протидії корупції на чолі з Віталієм Шабуніним.

"Стефанишина, яку до Вакарчука делегували американці, наполягла, щоб в список "Голосу" взяли не Шабуніна, а його асистентку Сашу Устинову, яка брала участь у лобіюванні спрощеної реєстрації іноземних ліків і закупівель через міжнародні організації. У 2017 році Шерембей, Устинова і Стефанишина перебували під слідством Національної поліції і Генеральної прокуратури у справі про розкрадання коштів глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Їх відмазав через ВООЗ колишній заступник міністра охорони здоров'я Ігор Перегинець, який пробив закупівлі ліків через "міжнародників". Ні Перегинець, ні його дружина Наталя Попович (керує Українським кризовим медіацентром) до списку "Голосу" не потрапили, тому що місця на всіх не вистачило, а по округу балотуватися вони не захотіли - за кордоном жити приємніше.

Але друзі-лобісти подбали, щоб забезпечити округом свого товариша по бізнесу Романа Ілика, який до передвиборної відставки з посади заступника міністра МОЗ теж брав участь у закупівлях препаратів. Ілик подався на один округ з вівчарем Огнєвим, оскільки обидва народилися і виросли в околицях Дрогобича, а Ілик ще й відкрив там першу приватну стоматологічну клініку для заробітчан. Але шуряк Загорія не має наміру здаватися без бою. До Вакарчука намагаються різними шляхами донести інформацію, що відбувається у його партії, і у чому суть "фармацевтичного конфлікту", але він не бажає слухати", - розповіло нам близьке до "Голосу" джерело.

У Стефанішиної заперечують причетність до операції з витіснення конкурента з Дрогобицького округу. Також відкидають всі звинувачення у лобіюванні інтересів американських фармацевтичних компаній.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

122 округ - Яворів

Тут балотується мер Яворіва, людина львівського мера Садового - Павло Бакунець, з яким битимуться кандидат від "Голосу" - забудовник, директор ПП "Комфортмістобуд" Віталій Андрейко і київський поет Євген Рибчинський, якого висуває "Батьківщина". Рибчинський переметнувся до львівської глибинки з київського Голосієва, де переміг на минулих виборах.

Від "Свободи" йде мер прикордонної Рава-Руської Микола Зінько, який конфліктував зі своєю попередницею Іриною Верещук. Ірина зараз йде до парламенту за списком "Слуги народу".

Зе-команда виставляє торговця будматеріалами Андрія Шумського.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

123 округ - Перемишляни

Вдруге йде в цьому окрузі людина Коломойського - колишній директор філії "Укртранснафти", нардеп від кропу Тарас Батенко, який і зараз вважається найсильнішим кандидатом.

"Голос" виставив продюсера документальних фільмів та активіста Галицької партії Тараса Чолія.

Від "Слуги народу" висунули соцпрацівницю Наталю Квасецьку, яка була членом окружної виборчої комісії.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

124 округ - Сокаль

Головна битва на цьому окрузі відбудеться між міністром екології Остапом Семераком і екс-міністром охорони здоров'я Олегом Мусієм.

З цією парочкою, звичайно, не потягатися ні кандидату від "Слуги народу" - бізнес-тренеру Юрію Камельчуку, ні одному із керівників львівського Форуму видавців Валентині Ведровській, яку висунув "Голос".

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

125 округ - Старий Самбір

Тут найбільше шансів на перемогу у нардепа від БПП, націоналіста Андрія Лопушанського. Це кум колишнього голови правління "Нафтогазу України" Олексія Івченка.

Івченко - той самий діяч часів Ющенка, який полетів до Москви на переговори з "Газпромом", показово прихопивши з собою перекладача з російської на українську. А ще Івченко прозвали "Олексієм-Мерседесом" за те, що за держрахунок йому купили броньований мерс за 200 тисяч доларів.

На минулих виборах Лопушанський відбив округ у молодшого брата Олега Тягнибока - Андрія.

З націоналістом змагаються головлікар Львівської обласної лікарні Михайло Гичка, депутат облради Ярослав Качмарик, президент Асоціації українських банків Андрій Дубас та директор департаменту Мінфіну Юрій Миськів.

Від "Слуги народу" знову ж таки висувають маловідомого забудовника Миколу Яворського.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

126 округ - Стрий

Тут перевага у нардепа від БПП Андрія Кота. Його батько - Богдан Кіт - свого часу працював заступником директора "Львівтеплокомуненерго". Пізніше Кіт-молодший вигулькнув на посаді фінансового директора "Галгазотерм", головою правління якого на той час був його батько. Кіт - великий землевласник: його підприємство "Вінал-Агро" орендує на Львівщині майже 6 тисяч гектарів чорнозему. Значна частина цих площ належить Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України. Директором цього інституту в 2006-2012 роках був той самий Андрій Кіт.

Конкуренцію Коту складе людина Гриценка - Олег Канівець, який переміг на цьому окрузі в 2012 році від "Батьківщини".

Від "Слуги народу" йде знову ж маловідомий кандидат - доцент кафедри міжнародних відносин університету Михайла Поплавського Володимир Наконечний.

"Голос" висуває депутата Жидачівської райради Володимира Гаврона, який перед президентськими виборами називав Зеленського "віртуальної фігурою, а його програму неоднозначною".

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

Тернопільщина. "Слуга" і "Голос"

У Тернопільській області на президентських виборах з невеликим відривом переміг Зеленський, взявши більше 50% голосів. Зараз симпатії місцевих розділилися між "Голосом" і "Слугою народу".

Округ 163 - Тернопіль

Тут змагатимуться самовисуванець Тарас Пастух, нардеп з Української Народної Партії, який в Раді вступив до "Самопомочі" Садового, Степан Барна - екс-голова Тернопільської обладміністрації, якого висуває "Європейська солідарність", і кандидат від "Слуги народу" Андрій Богданець - директор Тернопільської птахофабрики.

Кандидат від "Голосу" - активіст і організатор рок-фестивалю Максим Черкашин.

Лариса Римар, директор Тернопільського музичного коледжу ім. С.Крушельницької та депутат Тернопільської обласної ради, йде від "Громадянської позиції".

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

Округ 164 - Збараж

Нардепу- "свободівцю" Михайлу Головко складуть конкуренцію громадська активістка Віолетта Салко, яку висуває "Голос", і Валерій Чоботар - керівник Тернопільської обласної організації Всеукраїнської Федерації з вільної боротьби, учасник боїв в Донецькому аеропорту на прізвисько "Гатило", який йде від "Європейської солідарності ".

"Слуга народу" виставила маловідомого підприємця Ігоря Василіва.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

Округ 165 - Зборів

Чинний нардеп від БПП Тарас Юрик знову йде у цьому ж окрузі від "Європейської солідарності".

З ним битимуться Володимир Мисик - депутат Тернопільської облради від "Свободи", і Василь Мартюк - керівник відділу в агрохолдингу "Мрія", якого висунув "Голос".

Від "Слуги народу" йде Володимир Кисилевич, заступник голови села Колодне.

Від "Самопомочі" - Володимир Гач - головний державний аудитор Управління Західного офісу Держаудитслужби у Тернопільській області.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

Округ 166 - Теребовля

Микола Люшняк, нардеп від БПП, знову йде по цьому округу - самовисуванцем за підтримки "Європейської солідарності".

Йому протистоїть приватний підприємець і націоналіст Степaн Брaцюнь.

"Голос" виставив Олега Вітвіцького, голову обласної організації Української Галицької партії, а "Слуга народу" - представника аграрного бізнесу Ігоря Сопела.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

Округ 167 - Чортків

Від "Слуги народу" тут йде підприємець Володимир Гевко. Його брат-гуморист Віктор давно знайомий із Зеленським по Лізі Сміху. На президентських виборах Віктор Гевко був довіреною особою Зе по Тернопільщині, а у 2015 році, до речі, балотувався до Тернопільської облради від партії Порошенко, але мандат не отримав.

З Гевком битиметься брат екс-губернатора Степана Барни - нардеп від БПП Олег Барна.

По округу також йдуть два місцевих мера - Володимир Шматько, голова Чорткова, і Алла Квач - міська голова Заліщиків, яку висуває "Голос".

У цьому окрузі балотується сумнозвісний "свободівець" Олег Сиротюк, який оскандалився напередодні Євробачення-2012 некрасивим висловлюванням про коріння співачки Гайтани: "Так, Гайтана добре співає, але вона не представляє нашу культуру, тому ми у черговий раз програємо. Виходить так, що ми не хочемо показати своє обличчя. І Україну будуть асоціювати з іншим континентом, десь в Африці ".

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

Буковина. "Король митниць" і тато Гросу

У Чернівецькій області, за даними з різних джерел, від Зеленського негласно рулить місцевий підприємець Ілля Павлюк.

Через Павлюка нібито проходить координація та фінанси, але його прізвище не згадується на сайті Зе-команди.

Павлюк, кажуть, дуже авторитетна людина в прикордонних областях. За очі його називають "королем контрабанди" і "смотрящим західної митниці" - нібито без його відома там навіть миша не проскочить і всі вантажі "вирішуються" через нього.

У дочки Павлюка є спільний бізнес з помічником депутата від БПП Віктором Королем, а сам він за президентства Януковича був помічником депутата Ігоря Калетника, колишнього головного митника.

Офіційно у Павлюка є чотири компанії, які займаються розведенням великої рогатої худоби, управлінням нерухомістю і вантажним транспортом. У 2011 році Павлюка викрали в Києві, а за його звільнення сім'я заплатила 2 мільйони доларів.

За всіма буковинськими округами Павлюк розставив своїх людей, серед яких є навіть водій маршрутки.

До речі, у списку "Слуги народу" під 102 номером йде заступник військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України, 27-річний Максим Павлюк - чи то його однофамілець, то чи родич, з яким вони народилися в одному селі Горішні Шерівці Чернівецької області.

201 округ - Чернівці

"Слуга народу" висуває вчительку початкових класів Олену Лис, чоловіка якої, підприємця Ігоря Лиса, називають близьким до Іллі Павлюка.

З нею битиметься багаторічний мер Чернівців, депутат від "Народного фронту", а нині самовисуванець Микола Федорук.

"Європейська солідарність" рухає члена виконкому райради Наталю Фрунзе, а "Батьківщина" - керівника департаменту дорожнього господарства Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Пуршугу.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

202 округ - Сторожинець

Тут балотується той самий водій маршрутки, людина Павлюка - 30-річний Михайло Мангер. Втім, він йде самовисуванцем, а від "Слуги народу" виставили співробітника Чернівецької обладміністрації, уродженця Білорусі та засновника спортивного фестивалю Максима Заремського.

Знову спробує взяти округ нардеп від БПП Іван Рибак, який перемагав на окрузі на минулих виборах. Але цього разу він іде самовисуванцем, а від "Європейської солідарності" виставляють підприємця Олександра Купчанко.

"Батьківщина" висунула директора транспортного підприємства Андрія Маковея.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

203 округ - Новоселиця

Цей округ вважається "румунським" - практично кордон з Румунією. Тут румунською говорять більше, ніж українською. Місцеві живуть за рахунок заробітчанства, процвітає контрабанда.

Павлюк тут просуває від "Слуги народу" Георгія Мазурашу - директора Чернівецького обласного центру фізичного здоров'я і спортивного кореспондента.

Тут же йде Михайло Гросу, тато співачки Аліни Гросу. Її мама, Ганна Гросу, до речі, минулого разу балотувалася в Раду по 221 округу в Києві.

По "румунському" округу йде тато співачки Аліни Гросу, місцевий мільйонер Михайло Гросу Країна

Михайло Гросу - бізнесмен, статки якого експерти оцінюють у 38 млн доларів. Його родині у Чернівцях належить бензиновий і ресторанний бізнес.

До речі, офіційно своєю посадою Гросу скромно вказує - шеф-редактор газети "Лібертатя Кувінтулуй", з румунської це перекладається як "Свобода слова". Видання фінансується румунськими організаціями.

Гросу називали близьким до Михайла Папієва, нардепа від "Опозиційною платформи - За життя", який при Януковичеві очолював Чернівецьку область.

Ще один самовисуванець - нардеп Іван Попеску, етнічний румун.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

204 округ - Хотин

Фаворитом округу вважається близький соратник Арсенія Яценюка і лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, який іде самовисуванцем.

Конкуренцію йому складуть адвокат Валерій Божик від "Слуги народу" і Микола Довгань - помічник нардепа Папієва.

Повний список кандидатів на окрузі можна подивитися тут.

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