Люди слабкі і без витримки, а гроші великі, – Зеленський про боротьбу з корупцією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в нашій країні потрібно продовжувати боротися з корупцією. За його словами, він не є корупціонером.

Також глава держави повідомив, що навіть британські та американські розвідки знають, що "верхівка" нашої країни хабарів не бере. Про це він розповів в інтерв'ю для видання "Фокус".

"Чи встигнемо ми пройти весь цей шлях боротьби з корупцією? Не знаю, але хочу. Складно, тому що великі гроші. І так вийшло, що у багатьох людей немає витримки. Якими б вони не були, що б вони не обіцяли, на чому вони б не клялися, загалом люди слабкі (до грошей)", – сказав Зеленський.

Президент України впевнений, що як тільки він "відцифрує" державу, то всі побачать, що в середній ланці корупції немає.

Зеленський додав, що до кінця його каденції він та його команда зроблять багато.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський відмовився назвати заступника глави його Офісу Олега Татарова корупціонером.