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11 квітня • оновлено в 17:56
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Ексворотар "Динамо" про Зеленського: люди повелися через бажання змін, але їх не отримали

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Колишній голкіпер "Динамо" Рустам Худжамов висловився щодо політичної ситуації в Україні.

Відповідаючи на питання в прямому ефірі Tribuna.com в Instagram, чи пішов би він до партії "Слуга народу", якби його покликали, футболіст відповів негативно, вважаючи мазохізмом перебування в одній фракції з Олександром Дубінським.

Ексворотар "Динамо" про Зеленського: люди повелися через бажання змін, але їх не отримали

Воротар, який нещодавно залишив ФК Маріуполь, зізнався, що на президентських виборах 2019 року голосував за Петра Порошенка. Гравець аргументує свій вибір змінами, які почалися в країні.

На думку голкіпера, п'ятий президент послідовно намагався покарати РФ, і за ці роки гравець пишався тим, що є українцем. Пояснюючи, чому люди проголосували за Володимира Зеленського, він зазначив, що їм дали надію на зміни.

"У серіалі [Слуга народу] показано те, що хотіли б люди, щоб зробили в Верховній раді, коли він зайшов із автоматами, стріляв по ним. Люди сподівалися, що буде так, що він всіх розжене, поставить нові обличчя. Але ніхто ж не знає, що це за нові обличчя. Люди повелися, бо хотіли змін, але вони їх не отримали", - резюмував Худжамов.

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Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
А ещё он обижается когда его селюком называли ) Худжамов и есть селюк ) Только селюки голосовали за Пидра )
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