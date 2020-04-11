Ексворотар "Динамо" про Зеленського: люди повелися через бажання змін, але їх не отримали

Колишній голкіпер "Динамо" Рустам Худжамов висловився щодо політичної ситуації в Україні.

Відповідаючи на питання в прямому ефірі Tribuna.com в Instagram, чи пішов би він до партії "Слуга народу", якби його покликали, футболіст відповів негативно, вважаючи мазохізмом перебування в одній фракції з Олександром Дубінським.

Воротар, який нещодавно залишив ФК Маріуполь, зізнався, що на президентських виборах 2019 року голосував за Петра Порошенка. Гравець аргументує свій вибір змінами, які почалися в країні.

На думку голкіпера, п'ятий президент послідовно намагався покарати РФ, і за ці роки гравець пишався тим, що є українцем. Пояснюючи, чому люди проголосували за Володимира Зеленського, він зазначив, що їм дали надію на зміни.

"У серіалі [Слуга народу] показано те, що хотіли б люди, щоб зробили в Верховній раді, коли він зайшов із автоматами, стріляв по ним. Люди сподівалися, що буде так, що він всіх розжене, поставить нові обличчя. Але ніхто ж не знає, що це за нові обличчя. Люди повелися, бо хотіли змін, але вони їх не отримали", - резюмував Худжамов.

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