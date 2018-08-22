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"Люди не повинні страждати": Клімкін різко висловився про подорожі з України до РФ

2.1тЧитати новину російською

Очільник МЗС України Павло Клімкін не підтримав пропозицію повного закриття транспортного сполучення з Росією. На його думку, це може значно нашкодити українцям, які змушені туди їздити в особистих цілях.

Таку точку зору він озвучив журналістам на брифінгу в Києві 22 серпня, пише видання "Новости Донбасса". Водночас міністр закордонних справ зазначив, що наша країна не повинна зберігати нинішнє транспортне сполучення з РФ в повному обсязі.

"Навіть під час війни мільйони українців перебувають в Росії. Багато з цих українців - я з багатьма розмовляв - є українськими патріотами", - розповів Клімкін.

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Він зазначив також, що "стримано ставиться" до ініціативи міністерства інфраструктури України щодо повного припинення рейсів до РФ.

"Я готовий обговорювати цю проблему, але вона повинна бути вирішена в контексті боротьби з Росією як агресором, і усвідомлюючи, що люди не повинні страждати. Ми повинні зрозуміти, як контролювати, хто і як їздить, але якщо ми не дозволяємо відвідувати родичів, то це питання людське. Я ставлюся до цього дуже стримано", - висловився Клімкін.

Нагадаємо, що глава Мінінфраструктури Володимир Омелян анонсував нові обмеження в транспортному сполученні з Росією. Так, 16 серпня він повідомив, що "в Москву будуть ходити тільки ведмеді", тому що він підписав документ історичної значимості.

До цього Омелян уже заявляв, що незабаром хоче скасувати всі поїзди, що прямують до країни-агресора. Однак також він повідомив, що подібне рішення "спричинить невдоволення людей, тому що-небудь говорити про це рано".

Як писав OBOZREVATEL, заборона на авіасполучення між країнами діє в Україні ще з 2015 року. Долетіти з українських міст до РФ можна тільки зі здійсненням пересадки в іншій країні.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Павло Клімкін
Місце
УкраїнаКиїв
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
А как же коренной мокшанец Чугункин на историческую родину в Саранск сможет поехать?
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Емеля
Емеля
Климкин РЕЗКО высказался, что относится ОЧЕНЬ СДЕРЖАННО. Блин, в рот мне ноги, на Обозе заголовки пишут одни, а текст другие. И они не знакомы, судя по всему. Как впрочем и всегда в 404 все через Ж
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Клим Чугункин хоть и даун,но видно ему рассказывали ,что вменяемые хохлы на пмж в РФ оседают,отребье бандеровское ,что осталось владу видно не очень устраивает, майдауны же по любому работать не будут,а тут еще железку закрыть.
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