"Люди не повинні страждати": Клімкін різко висловився про подорожі з України до РФ

Очільник МЗС України Павло Клімкін не підтримав пропозицію повного закриття транспортного сполучення з Росією. На його думку, це може значно нашкодити українцям, які змушені туди їздити в особистих цілях.

Таку точку зору він озвучив журналістам на брифінгу в Києві 22 серпня, пише видання "Новости Донбасса". Водночас міністр закордонних справ зазначив, що наша країна не повинна зберігати нинішнє транспортне сполучення з РФ в повному обсязі.

"Навіть під час війни мільйони українців перебувають в Росії. Багато з цих українців - я з багатьма розмовляв - є українськими патріотами", - розповів Клімкін.

Він зазначив також, що "стримано ставиться" до ініціативи міністерства інфраструктури України щодо повного припинення рейсів до РФ.

"Я готовий обговорювати цю проблему, але вона повинна бути вирішена в контексті боротьби з Росією як агресором, і усвідомлюючи, що люди не повинні страждати. Ми повинні зрозуміти, як контролювати, хто і як їздить, але якщо ми не дозволяємо відвідувати родичів, то це питання людське. Я ставлюся до цього дуже стримано", - висловився Клімкін.

Нагадаємо, що глава Мінінфраструктури Володимир Омелян анонсував нові обмеження в транспортному сполученні з Росією. Так, 16 серпня він повідомив, що "в Москву будуть ходити тільки ведмеді", тому що він підписав документ історичної значимості.

До цього Омелян уже заявляв, що незабаром хоче скасувати всі поїзди, що прямують до країни-агресора. Однак також він повідомив, що подібне рішення "спричинить невдоволення людей, тому що-небудь говорити про це рано".

Як писав OBOZREVATEL, заборона на авіасполучення між країнами діє в Україні ще з 2015 року. Долетіти з українських міст до РФ можна тільки зі здійсненням пересадки в іншій країні.