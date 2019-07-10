"Люди метр нагадили?!" Зеленського довели до істерики під Києвом

Президент України Володимир Зеленський посперечався із мером Борисполя Анатолієм Федорчуком через забруднення озер фекаліями.

Інцидент трапився під час зустрічі з чиновниками у Борисполі. Зеленський зачитав цитату з преси (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Є такі питання. Написано: чому у минулому році витрачено 17 мільйонів гривень на очищення озер у Борисполі, а за фактом у деяких озерах на дні майже метр... не хочу читати, що тут вони написали", – сказав Зеленський і поцікавився, чи буде проводитися чистка озер.

Потім він уточнив, що у пресі йшлося про метр фекалій.

"Я не знаю, яке це озеро, вся суть у тому, що, на жаль, культура наших людей низька. Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності..." – сказав, виправдовуючись, Федорчук.

Володимир Зеленський Скріншот

Він додав, що у Борисполі створюється дуже багато зон для відпочинку.

"Вони метр нагадили? Ви що, знущаєтесь? Я такого ще не чув. Люди винні, що ми не почистили... Це хтось із міністрів, я пам'ятаю, я ще не був президентом, сказав, що у наших людей проблема в тому, що вони дуже багато їдять. А у вас зворотна ситуація – вони дуже багато..." – засміявся Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський вигнав із зали секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка.

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