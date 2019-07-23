Люди Кернеса не пройшли: оприлюднені результати виборів у Харкові

У Харкові за мажоритарними округами на парламентських виборах програли всі кандидати в народні депутати, які заручилися підтримкою мера міста Геннадія Кернеса.

Про це свідчать результати опрацювання 100% електронних протоколів, оприлюднені на сайті ЦВК.

Так, в 171-му окрузі (Немишлянський район, частина Індустріального і Слобідського районів Харкова) підприємець і кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Андрій Лесик отримав 26,95% голосів виборців, поступившись Вікторії Кінзбургській від "Слуги народу", яка набрала 38,01%. Кандидат від "Опозиційного блоку", директор із зовнішньоекономічних зв'язків ПАТ "Завод "Южкабель" Володимир Золотарьов зайняв третє місце з 12,72% голосів.

Вікторія Кінзбургська NewsRoom

У 174-му окрузі (Новобаварський і Холодногірський райони Харкова) перемогу здобув нинішній народний депутат, самовисуванець Олександр Фельдман, який отримав 37,25%. На другому місці опинилася доценка Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Вікторія Алексейчук, що балотувалася від "Слуги народу", з результатом 33,16%. На третьому місці – підприємець, депутат облради, самовисуванець, Олександр Ткаченко з 12,58% голосів.

Олександр Фельдман times.kharkiv.ua

У результаті всі кандидати, про підтримку яких раніше заявляв Кернес, виявилися "непрохідними". Партія "Слуга народу "перемогла на 12 округах Харківщини, ще два округи віддали перевагу чинним нардепам: Олександр Фельдман переобраний у 174 окрузі Харкова, а кандидат від "Оппоблоку" Дмитро Шенцев – в 176 окрузі Харківської області.

Кандидати Кернеса не пройшли в Раду

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-міністр транспорту України Євген Червоненко поступився конкурентам по округу №134 в Одеській області.

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