"Люблю випити, в космос не збираюся": Добкін дивно виправдався за фітнес-модель в Раді

Народний депутат України з фракції Опозиційного блоку Михайло Добкін виправдався за розглядання фото з фітнес-моделлю під час засідання в Раді тим, що йому треба було терміново вибрати спортивний тренажер в його київську квартиру.

При цьому нардеп в інтерв'ю "Vestі" стверджує, що не зациклений на спорті, а може собі дозволити розслабитися.

"Я готуюся ні до весни, а до того, що мені просто потрібно займатися спортом тоді, коли у мене немає часу. Вдома у мене немає проблем, а в Києві я жив в квартирі, де після ремонту передбачив місце для тренажера. Я шукав компактний тренажер, тому що квартира - це не будинок. В результаті я купив орбитрек, він мені більше підходить, так як більш функціональний. Хоча велосипед ось уже два роки вважаю одним з кращих своїх способів проведення часу. Коли є вільний час і я хочу потренуватися, то з задоволенням сідаю на велосипед і кручу педалі по прекрасним велодоріжкам в місті Харкові",- розповів він, так і не пояснивши, чому займався цим в робочий час.

Михайло Добкін Vestі

На питання про те, чому "спортсмен" тоді постить відео, як готувати плов, Добкін відповів:

"Дивіться, я не готуюся на олімпіаду, не збираюся летіти в космос. Я всім займаюся по троху. Іноді люблю смачно поїсти, іноді люблю випити в компанії з друзями. Я ось до вас приїхав після тренування і вчора був на тренуванні. Але це ж не означає, що в ці дні я не буду їсти?!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж інтерв'ю Добкін розповів про ганьбу екс-президента України Віктора Януковича.

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