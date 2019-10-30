"Любителі підглядати": Яременко пояснив секслистування у Раді

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко підтвердив, що інтимне листування про надання секспослуг, яке зняли у Раді, було у його телефоні.

При цьому Яременко повідомив, що листування було сфабриковане ним самим. Інцидент він прокоментував на своїй сторінці у Facebook.

"Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече, ми застосували певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають у наші телефони. Отримавши такий сигнал, я вчинив учора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане "листування", – повідомив Яременко.

Яременко пояснив секслистування у Раді ФБ Богдана Яременка

За словами нардепа, журналіст повівся на провокацію.

"Не варто вірити всьому, що публікують нібито ЗМІ", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Ілля Кива попався на "рукоблудстві" у залі Верховної Ради. Інцидент трапився 2 жовтня. На відео видно, як Кива розмовляв із дівчиною Юлією з Одеси під час засідання. Потім нардеп відклав телефон і почав чухати область паху.

Пізніше він назвав цей ролик монтажем, однак висловив упевненість, що кожен чоловік займається "рукоблудством".

Крім того, Кива запропонував скликати пресконференцію для свого статевого органу.

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