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30 жовтня • оновлено в 13:05
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"Любителі підглядати": Яременко пояснив секслистування у Раді

4.7т Читати матеріал російською

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко підтвердив, що інтимне листування про надання секспослуг, яке зняли у Раді, було у його телефоні.

При цьому Яременко повідомив, що листування було сфабриковане ним самим. Інцидент він прокоментував на своїй сторінці у Facebook.

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"Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече, ми застосували певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають у наші телефони. Отримавши такий сигнал, я вчинив учора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане "листування", – повідомив Яременко.

Яременко пояснив секслистування у Раді

Яременко пояснив секслистування у Раді

ФБ Богдана Яременка

За словами нардепа, журналіст повівся на провокацію.

"Не варто вірити всьому, що публікують нібито ЗМІ", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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не дождетесь
не дождетесь
Если бы он сказал, что заказывал услуги, можно было бы хоть за смелость уважать.. А так.. не мужик-а половая попрошайка...
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