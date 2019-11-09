Самая главная претензия в приходом новой власти к патриотично настроенному, украинскому населению страны "Вы не хотите мира!". Информационная пропаганда русского мира очень мощная и подготовленная, каждое слово продумано и должно убивать мозг.

Так и происходит с теми, кто смотрит рос ТВ и укр каналы, которые вещают под прессом Кремля. Конечно, если бы не пресловутая демократия, эти рупоры оккупантов должны были давно закрыть. Видимо не хватило политической воли.

Ни в одной стране мира, нет такого разделения, где можно открыто и со всей ненавистью поливать, разрывая внутри общество в клочья. Демократия в цивилизованных странах строго охраняет интересы страны и общего для народа знаменателя.

Новини Русскомирцев и мышебратьев объединяет не Россия

Попробуйте в Америке или Британии, каждый день кричать, что армия и воины каратели, что люди идиоты, что все плохо, что часть территории надо кому- то отдать. Такое просто невозможно! Сепаратизм быстро будет предотвращён.

Мы не хотим мира? Да неужели? Мы живем в своей стране, которая называется Украина, территория Донбасса, наша земля. Вопрос, кто стреляете в украинского солдата, кто кроет градом, минометным орудием, минирует поля, и главное, кто стреляет с современной винтовки за километр убивая наших воинов, чьи это подготовленные снайпера? Как рассказывает рос тв, это бедные шахтеры и учителя, местные жители Донбасса.

Вот Вы, кто себя считает здравым человеком, верите в это? Если да, то Вы не дружите со своим мозгом. У росиян, нет чести сказать, что они воюют против украинцев, это трусость и наглость, но они так делают всегда. Мы, кто действительно хотим мира в нашей стране, понимает, что оккупанты должны убрать свои войска с украинской территории и будет мир, разве не так??? Ну а как? Любите Россию, да кто ж Вам не даёт там жить? Уехали и забыли, так нет, Вы каждый день проклинаете страну в которой живете, людей, которые пришли защитить свои территории. Одно и тоже шесть лет" Бандеровцы, нас убивают, нас то и се", а кто пошёл воевать против украинцев, кто??? Откуда оружие, танки и гранаты? Вам Америка плохая, а ничего что все кого Вы слушаете и кого цитируете, имеют второе гражданство и дома в Вами ненавистной Америке?! Они зарабатывают на таких дураках как Вы. Ещё чуть и они скажут "До свидания" и мирно будут пить шампанское в Маями, пока Вы будете жить в нищете.

А мы да, именно мы хотим мира, настоящего, где никто не топчет нашу страну, где правит закон и где власть служит народу. Ещё долгая борьба впереди, но если не начать, всю жизнь будем работать на олигархов и кучку мерзавцев. А мы уже стали другими, почувствовали запах свободы и нашли в себе силы, жить по закону. Платить налоги, не нарушать пдд, не гадить, не плевать, не мусорить. У нас уже чистые парадные, чистые дворы и чистые машины. Вы просто оглянитесь и посмотрите как Вы гниете, все старое, убогое и нищенское, это жизнь? Бедные, но гордые, это только в советских фильмах, в реальности бедные, голодные и злые, больше ничего. Выключите тв и увидите как Вашем мозге, медленно появляются лучи здравого смысла..

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