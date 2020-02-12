"Любить покурити і відпочити": стало відомо, як Богдана засмоктувала рутина в ОП

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан втомлювався від графіку роботи, оскільки звик до іншого способу життя.

Про це "Буквам" на умовах анонімності розповів один з народних депутатів, який дружить з Богданом. Він зазначив, що той любить відпочити, покурити кальян, а постійна рутина його стомлювала.

"Він не звик до такого графіку життя. Він любить відпочити, покурити кальян, а тут постійна рутина, і він її виконував, але вона його стомлювала", – зазначив нардеп.

За словами представника оточення президента, до Богдана "накопичилося багато питань, де він не впорався з поставленими завданнями, включаючи роботу Кабміну".

Але на захист Богдана став нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура. Він вважає, що колишній глава ОП "виконав всі завдання, які йому ставив президент та які він ставив сам для себе, і вирішив піти".

Нардеп додав, що Богдан був більше творчою людиною, яка нагадувала чимось Бориса Ложкіна, главу адміністрації екс-президента Петра Порошенка. А ось новий керівник ОП Андрій Єрмак більш системний, він схожий на Ігоря Райніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати розповіли, що Андрій Богдан на посаді глави ОП в спілкуванні з парламентаріями не підбирав слів і навіть матюкав їх.

Нагадаємо, що 11 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На місце голови ОП призначений Андрій Єрмак, який до цього обіймав посаду помічника президента.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!