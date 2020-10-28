Ляшко звинуватив владу в крадіжці депутатського мандату й фальсифікації виборів. Відео

Голова "Радикальної партії" Олег Ляшко звинуватив владу в крадіжці депутатського мандата й фальсифікації виборів після того, як програв на довиборах у Раду Анатолію Гуньку від "Слуги народу".

Ляшко вважає, що в його рідному 208 окрузі на Чернігівщині не міг перемогти Гунько, якого "ніхто знати – не знав". Відповідне відеозвернення він опублікував у себе в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Центральна виборча комісія повідомляє про те, що вибори у 208 окрузі виграв мій конкурент, кандидат від влади Анатолій Гунько. Але я навряд чи думаю, що в Україні знайдеться хоч одна свідома людина, яка думає, що на моїй рідній Чернігівщині, в моєму рідному окрузі, у Ляшка переміг Гунько, якого ніхто знати – не знав. Перемогу здобув я!" – заявив Ляшко.

За його словами, команда "Радикальної партії" не змогла побороти підкуп і фальсифікації, які нібито задіяла влада.

"Підкуп і корупція спотворили, сплюндрували результати народного волевиявлення в 208 окрузі. І про це свідчать факти: п'ять соціологій, які ми проводили. Різні авторитетні соціологічні контори – жодна з них не давала мені поразку, всі вони давали перемогу з великим відривом", – підкреслив Ляшко.

Він додав, що аномальна явка на виборах по 70-80% була саме на тих виборчих дільницях, де переміг кандидат від "Слуги народу".

"До речі, одночасно ж проходили і місцеві вибори. Так ось у цьому окрузі ми, "Радикальна партія" вдвічі більший результат набрали, ніж партія влади "Слуга народу". Це ще один доказ масштабних фальсифікацій на 208 окрузі", – зазначив Ляшко.

Голова "Радикальної партії" подякував усім, хто проголосував за нього і пообіцяв повернутися до Верховної Ради не як депутат-мажоритарник, а цілою фракцією.

Ляшко заявив про фальсифікації. Олег Ляшко у Facebook

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