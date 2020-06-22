Ляшко зізнався, чи йтиме у політику

Головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що думає про кар'єру політика.

Про це він розповів у ефірі "Сніданку з 1+1", передає "ТСН". Водночас він назвав чутками інформацію про те, що може бути представником партії "Слуга народу" на виборах мера Києва. Ляшко наголосив, що у разі, якщо така пропозиції від партії буде, він обов'язково про це повідомить.

– Ходили чутки, що ви можете бути представником "Слуги народу" на виборах мера Києва. Це правда? – Це чутки.

– Тобто вам не пропонували і ви не збиралися?

– Як будуть пропонувати, я думаю це стане відомо, я приховувати цього не буду.

– Політичних амбіцій у вас немає?

– Політичні амбіції є зажди у кожного.

– Тобто ви думаєте про кар’єру політика.

– Про кар’єру політика – так.

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