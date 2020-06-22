Ляшко зізнався, чи йтиме у політику
Головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що думає про кар'єру політика.
Про це він розповів у ефірі "Сніданку з 1+1", передає "ТСН". Водночас він назвав чутками інформацію про те, що може бути представником партії "Слуга народу" на виборах мера Києва. Ляшко наголосив, що у разі, якщо така пропозиції від партії буде, він обов'язково про це повідомить.
– Ходили чутки, що ви можете бути представником "Слуги народу" на виборах мера Києва. Це правда? – Це чутки.
– Тобто вам не пропонували і ви не збиралися?
– Як будуть пропонувати, я думаю це стане відомо, я приховувати цього не буду.
– Політичних амбіцій у вас немає?
– Політичні амбіції є зажди у кожного.
– Тобто ви думаєте про кар’єру політика.
– Про кар’єру політика – так.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ЗМІ написало, що кандидатом на пост мера Києва від "Слуги народу", ймовірно, стане не представник фракції. Так, на місцеві вибори нібито можуть висунути головного санітарного лікаря України, заступника міністра охорони здоров'я Ляшка.
Народний депутат України від партії "Слуга народу" Віталій Безгін заявив, що інформація про те, що політсила нібито висуватиме на посаду мера Києва Ляшка, є "медійним вкиданням".
Сам головний санітарний лікар України заявив, що не планує висувати свою кандидатуру на пост міського голови Києва.