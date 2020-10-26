Ляшко заявив, що виграв довибори до Верховної Ради. Відео
Радикал оголосив себе переможцем ще до офіційних результатів голосування
Довибори в Раду проходили в зв'язку з загибеллю попереднього нардепа-мажоритарника
Голосування пройшло 25 жовтня в 208 окрузі
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що пройшов у Верховну Раду України за результатами голосування 25 жовтня.
На своїй сторінці в Facebook політик подякував "всім і кожному", хто за нього голосував. Зазначимо, довибори в парламент пройшли на 208 окрузі в Чернігівській області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Це наша спільна перемога. Я повернувся", – заявив Ляшко у відеозверненні, посилаючись на дані екзитполу.
Підкреслимо: офіційних результатів виборів на цьому окрузі ще немає.
Колишній нардеп знову боровся за місце в Раді, тому що попередній мажоритарник від цього округу Валерій Давиденко помер.
Разом із Ляшком за місце в парламенті боролися ще 17 кандидатів. Серед них – дружина загиблого нардепа Людмила Давиденко, кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько та ін.
За даними ЦВК, участь у довиборах до парламенту в 208 окрузі прийняли 50,03% виборців (на 20:00 25 жовтня).
До складу округу входять: Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, Менський і Талалаївський, частина Ічнянського району (місто Ічня і територія на північний схід від нього) Чернігівської області.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тіло Давиденка було знайдено прибиральницею в туалеті його особистого офісу, поруч із ним лежав пістолет.
Попередньою версією загибелі Давиденка є самогубство, проте правоохоронці розглядатимуть й інші варіанти.
У мережі публікували фото й відео з місця події.
Місцевий житель розповів, що автомобіль Давиденка з самого ранку стояв біля його офісу.
Також стало відомо, що вікно кабінету народного обранця було відчинене, а в його машині виявили другий пістолет.
Відомо, що в минулому народний депутат був головою наглядової ради Державної продовольчо-зернової корпорації України, яка замішана в махінаціях і корупційних скандалах.