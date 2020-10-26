Ляшко заявив, що виграв довибори до Верховної Ради. Відео

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що пройшов у Верховну Раду України за результатами голосування 25 жовтня.

На своїй сторінці в Facebook політик подякував "всім і кожному", хто за нього голосував. Зазначимо, довибори в парламент пройшли на 208 окрузі в Чернігівській області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це наша спільна перемога. Я повернувся", – заявив Ляшко у відеозверненні, посилаючись на дані екзитполу.

Підкреслимо: офіційних результатів виборів на цьому окрузі ще немає.

Колишній нардеп знову боровся за місце в Раді, тому що попередній мажоритарник від цього округу Валерій Давиденко помер.

Разом із Ляшком за місце в парламенті боролися ще 17 кандидатів. Серед них – дружина загиблого нардепа Людмила Давиденко, кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько та ін.

За даними ЦВК, участь у довиборах до парламенту в 208 окрузі прийняли 50,03% виборців (на 20:00 25 жовтня).

До складу округу входять: Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, Менський і Талалаївський, частина Ічнянського району (місто Ічня і територія на північний схід від нього) Чернігівської області.

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