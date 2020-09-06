Ляшко заявив про повернення до парламенту через "доведення України до ручки"

Український політик і лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що повертається в політику, бо "нинішня влада не може впоратися з керуванням країною, доводячи її до ручки".

Відповідне відео він поширив на своїй сторінці у Facebook. За словами Ляшка, через такі дії Україна перебуває у великій небезпеці та стоїть на порозі втрати державності.

"Я повертаюся, бо мені болить серце за те, що відбувається у країні. Влада розпродує землю, людей позбавляють майбутнього. Унаслідок цих дій наша країна не лише доведена до ручки, вона фактично на порозі втрати державності", – зазначив він.

За словами політика, окрім того, державі досі загрожує російський реванш за допомогою її колони у парламенті, а з іншого боку, ситуацію ускладнює непрофесійна влада, яка доводить країну до провалля.

"За цей рік, що я не в парламенті, я чимало часу провів зі своєю сім’єю, але не можу спокійно дивитися на те, як українців позбавляють надії. Я не буду мовчати і спокійно спостерігати за цим. Тому разом із командою повертаюся до парламенту, щоби боротися проти продажу землі, проти здання національних інтересів, за відновлення села, промисловості, мови й державності", – запевнив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер Радикальної партії Олег Ляшко розкритикував ідею влади підвищити мінімальну заробітну плату до 5 тисяч гривень.