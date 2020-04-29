Екснардеп Олег Ляшко від "Радикальної партії" показово "замурував" двері ресторану "Велюр", який належить народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку.
Відео з акцією протесту колишній парламентарій поділився на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що карантин повинен бути однаковим для всіх, включаючи політиків (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Ляшко "замурував" ресторан Тищенка
Скріншот відео
На кадрах видно, як він з групою чоловіків загороджує вхід до закладу будівельними блоками, а потім заливає щілини між ними монтажною піною. Також на імпровізованій "стіні" з'явився напис "Карантин, так карантин!".
"Фермери не можуть продати за 3 копійки огірки і не можуть свою сім'ю прогодувати, а ці жирують, тому що тримають всіх українців за лохів. Вони думають, що їм можна. Всі повинні сидіти на карантині, голодувати, тому що немає у людей грошей, а вони собі ресторани гламурні дорогі відкривають і жирують. Тому карантин, так карантин. Для всіх", – підкреслив Ляшко.
Ляшко "замурував" ресторан Тищенка
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Льва Толстого, який належить Тищенку, приїжджають політики і представники олігархів.
Українці бурхливо відреагували на гучну новину в мережі: одні користувачі назвали це "бенкетом під час чуми", інші задалися питанням – а як тепер влада буде вмовляти інших підприємців не працювати і нести збитки.
Тищенко, зі свого боку, спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину.
На своїй сторінці в Instagram він написав пост, в якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" в продажності.
Пізніше нардеп раптово змінив свою позицію щодо скандалу з його рестораном "Велюр", подякувавши журналістам за розслідування.
Нагадаємо, діапазон цін на певні страви в ресторані Тищенка в 10 разів вище, ніж в середньому київському кафе.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!