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29 квітня • оновлено в 11:51
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Ляшко "замурував" двері ресторану Тищенка: з'явилося відео

4.3т
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Екснардеп Олег Ляшко від "Радикальної партії" показово "замурував" двері ресторану "Велюр", який належить народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку.

Відео з акцією протесту колишній парламентарій поділився на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що карантин повинен бути однаковим для всіх, включаючи політиків (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ляшко "замурував" ресторан Тищенка

Ляшко "замурував" ресторан Тищенка

Скріншот відео

На кадрах видно, як він з групою чоловіків загороджує вхід до закладу будівельними блоками, а потім заливає щілини між ними монтажною піною. Також на імпровізованій "стіні" з'явився напис "Карантин, так карантин!".

"Фермери не можуть продати за 3 копійки огірки і не можуть свою сім'ю прогодувати, а ці жирують, тому що тримають всіх українців за лохів. Вони думають, що їм можна. Всі повинні сидіти на карантині, голодувати, тому що немає у людей грошей, а вони собі ресторани гламурні дорогі відкривають і жирують. Тому карантин, так карантин. Для всіх", – підкреслив Ляшко.

Ляшко "замурував" ресторан Тищенка

Ляшко "замурував" ресторан Тищенка

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особи
Олег Ляшко Микола Тищенко
Місце
Україна Київ
Тег
Ресторан "Велюр"
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