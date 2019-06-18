Ляшко закликав Україну вийти з Ради Європи, якщо туди повернеться Росія

Народний депутат України, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко звернувся до президента країни Володимира Зеленського з закликом вийти з Ради Європи, якщо туди повернеться Росія.

Так, на своїй сторінці в Facebook він написав: "Україна повинна вийти з Ради Європи!"

Ляшко вважає, що причиною повернення російської делегації в ПАРЄ є гроші.

"Росія не платить свій внесок в бюджет РЄ (це більше 60 млн євро), а німці і французи не хочуть платити за неї. Тому замість оптимізації витрат і скорочення занадто роздутого чиновницького апарату заради грошей повертають росіян в ПАРЄ, незважаючи на те, що ті не виконали жодної резолюції, які приймала ця організація на осуд агресії Кремля проти України", – заявив нардеп.

Олег Ляшко Дело.ua

Ляшко порадив Зеленському під час переговорів із Макроном оголосити про вихід України з Ради, якщо не буде прийнято рішення про його ліквідацію, оскільки "більшого приниження Рада Європи не переживала за всі 70 років свого існування".

За його словами, у Зеленського був шанс запобігти російському реваншу в Європі і домогтися скасування вже фактично ухваленого рішення, але він ним не скористався. У результаті, як вважає нардеп, наступного тижня в Страсбурзі буде російський тріумф. Винні в цьому не тільки європейці, а й українська влада.

"Однак як член ПАРЄ я все одно лечу в Страсбург, щоб хоча б не дати їм зробити свою чорну справу під красивою обгорткою. Європейські лідери заслужили правду і вони її обов'язково почують! Я дуже твердо, як завжди, зроблю те, що повинен був зробити Володимир Зеленський", – пообіцяв Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Ляшко порівняв президента Володимира Зеленського з четвертим главою держави Віктором Януковичем у зв'язку з указом про розпуск парламенту.

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