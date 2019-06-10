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Ляшко якісно оновив свою команду – експерт

4.3тЧитати матеріал російською

Політичний експерт Тарас Семенюк на своїй сторінці у Фейсбук прокоментував з`їзд Радикальної партії Олега Ляшка, на якому було висунуто кандидатів в народні депутати України.

Ляшко якісно оновив свою команду – експерт

Експерт проаналізував список Радикальної партії Олега Ляшка, яка представила своїх кандидатів.

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"Ляшко представив свої штики: відбулось оновлення, більше професіоналів. Половини старих, одіозних однопартійців немає, натомість з’явились представники обласних партійних організацій, Ляшко мабуть зробив висновки", - говорить Семенюк.

Окрім того, політолог пройшовся по особистостям від РПЛ, одними з яких стали полковник ЗСУ Іван Савка, а також відомий дипломат (віце-президент Європейської народної партії в Раді Європи) та юрист Георгій Логвинський.

"Економічний блок, як раніше, очолює Галасюк – другий номер списку. Запам’ятався батлом з Мінекономіки по закону "купуй українське" та створенням державно-кредитного агенства. Юридичний блок представлятиме Георгій Логвинський, який вийшов з Народного фронту", - каже експерт.

Семенюк відзначив заяву Ляшка щодо опозиційності в новому парламенті, та чий список аналізує далі.

"Ляшко заявив, що буде в опозиції до Зеленського. Поки інших опозиційних позицій до нового президента не чув. Слідкуємо далі, сьогодні ще Гриценко матиме свій з`їзд", - додав Семенюк.

Також політолог припустив, що скоро українська естрада може залишитися без артистів.

"Практично вся естрада йде в політику, аж лячно подумати, хто співатиме на сцені далі. Насправді, робота в парламенті - це юридична рутина, а не шоу. Будемо аналізувати по порядку списки партій, які вже себе показали", - завершив експерт.

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Особа
Олег Ляшко
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