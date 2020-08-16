Ляшко висловився про перенесення виборів через COVID-19

Місцеві вибори в Україні можуть перенести з жовтня на більш пізній термін, якщо ситуація з епідемією COVID-19 різко погіршиться.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24". Він зазначив, що МОЗ орієнтується на Польщу, яка нещодавно через коронавірус переносила президентські вибори.

"І якщо ми будемо відзначати перевищення... 50% території буде в "червоній зоні", то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів", – заявив Ляшко.

При цьому він зазначив, що зараз рано говорити про перенесення виборів. Ситуація може прояснитися вже на початку жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.